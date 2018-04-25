Создатели буклета ЧМ-2018 спутали два Кремля

Пользователи социальных сетей, рассмотрев официальный буклет чемпионата мира—2018 в России, были шокированы путаницей в городах, которая вкралась в фотографии.

Вместо изображения Нижегородского кремля (в Нижнем Новгороде пройдут матчи ЧМ-2018), создатели буклета поставили фото Новгородского кремля.

Чемпионат мира—2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. В Нижнем Новгороде пройдёт шесть матчей: четыре матча группового этапа, один матч 1/8 финала и одна игра 1/4 финала.