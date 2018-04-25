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Моуринью: «Вся моя карьера состоит из новых испытаний»
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Моуринью: «Вся моя карьера состоит из новых испытаний» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о том, с какими мыслями переходил в новый клуб в 2015 году.
"Я понимал, в какой клуб пришел. Одно дело, когда приходишь в клуб, который готов к большим победам, тебе лишь нужно прийти и добавить несколько деталей, свои знания и качества, и тогда команда готова к победам.
Я знал, что это не случай «Юнайтед». Владельцы это тоже знали, и спортивный директор. Но я был готов к этому, потому что вся моя карьера состоит из новых испытаний.
Я настоящий португалец, потому что люблю узнавать и пробовать новые вещи, готов к смене страны, клуба, культуры, готов на все ради новых приключений. Так что я знал, что приду в «Манчестер Юнайтед» и мне нужно будет с нуля идти к успеху. Но несмотря на это — три трофея, три финала. Неплохо", — цитирует Моуринью Sky Sports.
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