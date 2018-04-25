Моуринью: «Знал, что перехожу в клуб, которые не способен сразу же выигрывать»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что не верил в успешные выступления своей команды после того, как оно пришел в клуб.

"Я знал клуб, в который я переходил. Я знаю, что одно дело — уйти в клуб, который готов выиграть, где необходимо просто придать последние штрихи, продемонстрировать свои личные качества и знания. Таким командам нужен только последний штрих.

Я знал, что в «Юнайтед» все будет не так. Владельцы это знали. Генеральный директор это знал. В этот период моей карьеры для меня встал вопрос, готов ли я к такой работе? Да, я готов. Потому что моя карьера все время состояла из новых открытий", — цитирует наставника «красных дьяволов» AS.