Проездные с Забивакой и самый высокогорный матч: регионы РФ встретили 50 дней до старта ЧМ

ТАСС , 25 апреля. Российские города, которые менее, чем через два месяца примут чемпионат мира по футболу, в среду встретили 50 дней до начала первенства. В Санкт-Петербурге провели русскую народную футбольную разминку, в горах Сочи прошел самый высокогорный матч, который занесли в книгу рекордов России, а в Ростове-на-Дону состоялась встреча волонтеров с послом Исландии, команда которой проведет в этом городе один из матчей.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

Высокогорный футбол

Сочи встречает 50 дней до старта чемпионата рекордами. Так, в Кавказских горах на высоте 2064 м над уровнем моря прошел матч между сборными «Легенды футбола России» и «Легенды футбола Сочи», в которые вошли ветераны команд курорта и других регионов РФ.

"Мы сейчас показываем всему миру, что мы готовы провести чемпионат мира в Сочи", — сказал во время праздника посол чемпионата от Сочи, бывший футболист Евгений Ловчев

Два тайма по 15 минут футболистам пришлось провести на снегу в окружении вершин хребта Аибга: в уникальную природную зону, расположенную фактически в пригороде курортного Сочи, почти не попадают солнечные лучи, и снег не тает до середины лета. До начала матча футболисты даже успели немного замерзнуть. «Футбольное поле» расположено в долине, со всех сторон окруженной горами, и крики болельщиков раскатывались эхом, отражаясь от склонов.

Матч завершился со счетом 3:3 и был занесен в книгу рекордов России, как самый высокогорный.

Гости праздника также с удовольствием фотографировались с официальным талисманом чемпионата мира волком Забивакой. В высокогорном экстримпарке Skypark тренеры краснодарской школы футбольной техники и фристайла показывали чудеса эквилибристики — они жонглировали мячами над пропастью на высоте около 200 м, совершив банджи-прыжок (прыжок на специальной динамической страховке) с моста. Завершился праздник специальным показом недавно вышедшего на экраны фильма «Тренер» для детей, посещающих городские футбольные секции.

Праздничные «проездные» и танцы под дождем

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Волгоградской области, в регионе за 50 дней до старта чемпионата мира выпущен специальный тираж транспортных карт, с помощью которых можно оплачивать проезд в общественном транспорте.

"Транспортные карты доступны в двух вариантах: с символикой города Волгограда (с изображением монумента «Родина-мать») и официальным талисманом турнира волком Забивакой. Всего для волгоградцев доступно 5 тыс. специальных карт", — уточнили в пресс-службе.

Также в Волгограде в среду вручали паспорта болельщиков (FAN ID) в центре выдачи. Паспорта выдавал известный футболист и тренер, бывший игрок сборной России, посол Волгограда на ЧМ-2018 Олег Веретенников

В самом центре Санкт-Петербурга — на Малой Конюшенной улице, вблизи часов, отсчитывающих время до начала чемпионата — в среду играли любительские музыкальные группы. Здесь же спортсмены и артисты показывали собравшимся свое мастерство, где можно было увидеть выступления групп поддержки, акробатические номера и русские народные танцы.

"Артисты провели аналогию между футбольной разминкой и русскими народными танцами. Ведь везде задействованы ноги, колени, какие-то элементы русского народного танца используют футболисты перед матчем в качестве разминки. Ведущий перед началом выступления рассказал, какие именно это элементы", — уточнили ТАСС в городском комитете по культуре.

Свои коррективы в программу мероприятий внесла петербургская погода, когда в разгар концерта начался дождь. Но, несмотря на это люди все же водили хороводы и смотрели выступления артистов.

Волонтеры рвутся в бой Ростовские волонтеры и представители оргкомитета турнира в среду встретились с послом Исландии в России. Накануне Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир прибыла в Ростов-на-Дону, который будет принимать матч с участием исландской сборной.

"Как мне сказали представители Международной федерации футбола (ФИФА), 20% взрослого населения Исландии подали заявки на билеты для болельщиков, но я не уверена, насколько эта информация правдива, и пытаюсь это сейчас уточнить у Футбольной ассоциации Исландии. Сейчас мы также запросили информацию у российской стороны о том, сколько FAN ID было выдано исландским болельщикам", — сказала она журналистам в среду.

По словам дипломата, Ростов-на-Дону произвел на нее впечатление солнечного и гостеприимного города. «Я почувствовала теплый прием, который оказывает мне город. Исландским болельщикам всегда не хватает солнца, поэтому мы будем очень рады вернуться сюда летом, когда весь город расцветет и будет много солнца», — добавила посол.

Во встрече с послом участвовали и волонтеры, которые будут помогать гостям города и организаторам чемпионата. Всего в городе во время чемпионата будет работать более двух тысяч добровольных помощников, в том числе семь «серебряных волонтеров» — тех, кому больше 50 лет. Одна из них — член «Союза пенсионеров России» Анна Авакян, которая попала в волонтеры после участия в забеге по взлетной полосе тогда еще не открывшегося аэропорта Платов, построенного специально к ЧМ. Она неплохо владеет французским языком, а также считает, что благодаря своему жизненному опыту может помочь молодым ребятам, рядом с которыми предстоит работать по время чемпионата.

"Я вдохновила своих подруг на участие [в забеге], мы выбрали дистанцию 2 км и решили, что, если не пробежим, то хотя бы пройдем. Там мы увидели работу волонтеров — молодых ребят — и подумали: почему молодежь может, а мы — нет? Мы хотим, чтобы люди, глядя на нас, верили в старшее поколение, а мы рядом с молодежью не чувствуем разницы в возрасте — точно так же можем прыгать, петь, танцевать и кричать: «Дай пятеру волонтеру!», — поделилась «серебряный волонтер» с корр. ТАСС.

В Екатеринбурге за 50 дней до начала чемпионата мира по футболу стартовал финальный этап подготовки волонтеров: в течение пяти дней они пройдут интерактивные тренинги, в рамках которых узнают больше об уникальности ЧМ-2018 в России, о командах-участницах, а также об инфраструктуре Екатеринбурга. Среди тех, кто проходит обучение — студенты из Китая, Казахстана, Бангладеш, Ганы и других стран. А в Казани в эти дни только завершается отбор добровольцев — в конкурсе участвуют 1600 человек, из них будут отобраны около 1000, обучение будущих волонтеров начнется после майских праздников. Организаторы отмечают, что «ребята рвутся в бой».