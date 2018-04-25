СМИ: хоккеист «Филадельфии» Проворов не выступит на чемпионате мира из-за травмы

ТАСС , 25 апреля. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» Иван Проворов пропустит 6-8 недель из-за травмы плеча и не выступит на чемпионате мира в Дании. Об этом сообщает NBC со ссылкой слова хоккеиста.

В ночь на понедельник «Филадельфия» завершила выступление в Кубке Стэнли, проиграв в серии «Питтсбургу» (2-4), после встречи стало известно, что 21-летний российский защитник играл в матче с травмой плеча. Позднее Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что решение об участии Проворова в чемпионате мира будет принято после медобследования.

"Проворов сказал, что на восстановление от травмы у него уйдет 6-8 недель", — говорится в сообщении.

Россиянин в регулярном чемпионате НХЛ текущего сезона набрал 41 очко (17 шайб + 24 передачи) в 82 матчах, поделив первое место в списке снайперов-защитников с Виктором Хедманом из «Тампы-Бэй» и Дуги Хэмилтоном из «Калгари». В среднем Проворов проводил на льду больше 24 минут за игру, завершив регулярный сезон с показателем полезности "+17". В плей-офф на счету российского защитника три результативные передачи в шести играх с «Питтсбургом» при показателе полезности "-6".

Чемпионат мира 2018 года пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.