Ещё
СМИ: хоккеист «Филадельфии» Проворов не выступит на чемпионате мира из-за травмы
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: хоккеист «Филадельфии» Проворов не выступит на чемпионате мира из-за травмы 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 25 апреля. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» Иван Проворов пропустит 6-8 недель из-за травмы плеча и не выступит на чемпионате мира в Дании. Об этом сообщает NBC со ссылкой слова хоккеиста.
В ночь на понедельник «Филадельфия» завершила выступление в Кубке Стэнли, проиграв в серии «Питтсбургу» (2-4), после встречи стало известно, что 21-летний российский защитник играл в матче с травмой плеча. Позднее Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что решение об участии Проворова в чемпионате мира будет принято после медобследования.
"Проворов сказал, что на восстановление от травмы у него уйдет 6-8 недель", — говорится в сообщении.
Россиянин в регулярном чемпионате НХЛ текущего сезона набрал 41 очко (17 шайб + 24 передачи) в 82 матчах, поделив первое место в списке снайперов-защитников с Виктором Хедманом из «Тампы-Бэй» и Дуги Хэмилтоном из «Калгари». В среднем Проворов проводил на льду больше 24 минут за игру, завершив регулярный сезон с показателем полезности "+17". В плей-офф на счету российского защитника три результативные передачи в шести играх с «Питтсбургом» при показателе полезности "-6".
Чемпионат мира 2018 года пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.
ТАСС: последние новости
Трамп и Макрон "посадили" дуб на лужайке у Белого дома Чепик: российские пловцы находятся в неплохой форме за три месяца до чемпионата Европы Почетный президент Италии Джорджо Наполитано перенес операцию на сердце
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото20
Стало известно о судьбе Крушельницкого21
Липницкая удивила откровенным фото9
Российская гимнастка покорила весь мир31
Российские хоккеисты устроили массовую драку на льду46
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение