В борьбе за Мартиаля определился фаворит

Так, по сведениям издания, туринский «Ювентус» существенно продвинулся в переговорах с представителями 22-летнего игрока «красных дьяволов» по возможному будущему трансферу их клиента. Таким образом, шансы мюнхенской «Баварии» и каталонской «Барселоны» на подписание француза существенно снизились.

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 42 матчах за «Манчестер Юнайтед».