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В борьбе за Мартиаля определился фаворит
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В борьбе за Мартиаля определился фаворит 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В борьбе за вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля определился фаворит, информирует Tuttosport.
Так, по сведениям издания, туринский «Ювентус» существенно продвинулся в переговорах с представителями 22-летнего игрока «красных дьяволов» по возможному будущему трансферу их клиента. Таким образом, шансы мюнхенской «Баварии» и каталонской «Барселоны» на подписание француза существенно снизились.
В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 42 матчах за «Манчестер Юнайтед».
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