Кирилл Фастовский: «Идея проведения матча на открытом воздухе в нашем клубе вынашивается»

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский заявил, что в минувшем сезоне между командами возросла конкуренция, и отметил, что поддерживает пусть развития КХЛ. Руководитель клуба намекнул, что в следующем сезоне «Сибирь» может провести игру на открытом воздухе.

— Я могу сказать только хорошие слова о завершившемся сезоне, — цитирует пресс-служба КХЛ Фастовского. — Заметно выровнялся уровень команд, возросла конкуренция — особенно на Востоке. Это огромный плюс для болельщиков, это создает интерес для СМИ. Очень приятно, что так происходит — значит, мы движемся в правильном направлении. В плей-офф была напряженная борьба, а победа клуба, на который изначально мало кто ставил, добавляет этому сезону прелести.

Укладываются в пиар-процессы КХЛ и матчи на открытом воздухе. Такие игры добавляют интереса и некой пикантности чемпионату. Необходимо и дальше проводить подобные мероприятия. «Сибирь» не собирается оставаться в стороне, у нас есть некоторые мысли на этот счет. Идея проведения матча на открытом воздухе в нашем клубе вынашивается.

Я считаю, что лига развивается. На мой взгляд, это правильное движение, поскольку оно основано на современных законах бизнеса. Их невозможно обойти. Нужна была воля, чтобы все-таки повернуть на такой путь развития. Я это поддерживаю. На всех советах директоров, совещаниях я пропагандирую сегодняшний подход руководства к развитию КХЛ. Я всегда подчеркиваю, что хоккей — это, прежде всего, бизнес. Безусловно, одобряю стратегию развития КХЛ с самого ее создания. Конечно, там могут быть расхождения в принятии каких-то решений, но сама цель, к которой мы движемся, мною поддерживается.