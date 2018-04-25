Ещё
Кирилл Фастовский: «Идея проведения матча на открытом воздухе в нашем клубе вынашивается»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кирилл Фастовский: «Идея проведения матча на открытом воздухе в нашем клубе вынашивается» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский заявил, что в минувшем сезоне между командами возросла конкуренция, и отметил, что поддерживает пусть развития КХЛ. Руководитель клуба намекнул, что в следующем сезоне «Сибирь» может провести игру на открытом воздухе.
— Я могу сказать только хорошие слова о завершившемся сезоне, — цитирует пресс-служба КХЛ Фастовского. — Заметно выровнялся уровень команд, возросла конкуренция — особенно на Востоке. Это огромный плюс для болельщиков, это создает интерес для СМИ. Очень приятно, что так происходит — значит, мы движемся в правильном направлении. В плей-офф была напряженная борьба, а победа клуба, на который изначально мало кто ставил, добавляет этому сезону прелести.
Укладываются в пиар-процессы КХЛ и матчи на открытом воздухе. Такие игры добавляют интереса и некой пикантности чемпионату. Необходимо и дальше проводить подобные мероприятия. «Сибирь» не собирается оставаться в стороне, у нас есть некоторые мысли на этот счет. Идея проведения матча на открытом воздухе в нашем клубе вынашивается.
Я считаю, что лига развивается. На мой взгляд, это правильное движение, поскольку оно основано на современных законах бизнеса. Их невозможно обойти. Нужна была воля, чтобы все-таки повернуть на такой путь развития. Я это поддерживаю. На всех советах директоров, совещаниях я пропагандирую сегодняшний подход руководства к развитию КХЛ. Я всегда подчеркиваю, что хоккей — это, прежде всего, бизнес. Безусловно, одобряю стратегию развития КХЛ с самого ее создания. Конечно, там могут быть расхождения в принятии каких-то решений, но сама цель, к которой мы движемся, мною поддерживается.
Спорт-Экспресс: последние новости
Скотт Мактоминей: "Моуринью потрясающе обходился со мной весь сезон" Тренер юношеской сборной России: "Подсказал Исаеву, как словаки бьют буллиты" Проворов в шестом матче с "Питтсбургом" играл с травмой плеча
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото19
Стало известно о судьбе Крушельницкого21
Липницкая удивила откровенным фото9
Российская гимнастка покорила весь мир31
Российские хоккеисты устроили массовую драку на льду46
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение