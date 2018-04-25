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Санчес: «Уэмбли» приносит мне удачу"
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Санчес: «Уэмбли» приносит мне удачу" 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес с нетерпением ждёт возвращения на «Уэмбли», где пройдет финальный матч Кубка Англии против «Челси».
"Правда в том, что я забиваю каждый раз, когда играю на Уэмбли", — отметил Санчес в интервью официальному сайту клуба. «Я выиграл несколько трофеев здесь вместе с моей сборной и „Арсеналом“. В сборной Чили я также забил здесь дважды, что многое для меня значит. Уэмбли приносит мне удачу.
Мы очень рады добраться до финала. Я думаю, субботняя игра была лучшей с момента моего перехода в „Манчестер Юнайтед“ и от того я вдвойне счастлив, зная, что предстоит в будущем».
Финал Кубка Англии «Челси» — «Манчестер Юнайтед» состоится 19 мая.
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