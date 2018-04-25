«Наполи» проявляет интерес к полузащитнику «Фиорентины» Верету

«Перед тем, как смотреть в следующий сезон, Жордану нужно закончить нынешний. Он счастлив во Флоренции, у него хорошие отношения с тренером и с клубом.

У него есть два приоритета, которые мы должны принять во внимание. Это Лига чемпионов и место в сборной Франции. Не хочу забегать далеко вперед.

Что касается интереса „Наполи“, то их предложение привлекло бы многих, но сейчас мы думаем только о настоящем», — цитирует агента Football Italia.

В текущем сезоне 25-летний Жордан Верету провел 35 матчей за «Фиорентину» и забил 10 мячей при двух голевых передачах.