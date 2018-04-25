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ФСБ освободила захваченных «террористами» «сенегальцев»
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ФСБ освободила захваченных «террористами» «сенегальцев» 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
25 апреля в Калуге прошли учения, в ходе которых отрабатывалось взаимодействие силовиков в ходе операции по освобождению футболистов, захваченных террористами во время чемпионата мира по футболу. По легенде учений, террористы совершили вооруженное нападение на тренировочную базу ЧМ-2018 на Тульском шоссе. Нападение было совершено в тот момент, когда там проходила открытая тренировка одной из иностранных команд-участниц чемпионата. Захватив базу, террористы взяли 15 заложников и, угрожая расправой, выдвинули политические требования. Так как убедить бандитов отказаться от этих требований, освободить футболистов и сдаться не удалось, руководитель областного оперативного штаба-начальник УФСБ России по Калужской области Александр Каширский принял решение о проведении спецоперации. В ходе этой операции условные террористы были нейтрализованы, а заложники освобождены. Фото пресс-службы УФСБ по Калужской области Напомним, во время ЧМ-2018 в Калуге будут жить и тренироваться члены сборной Сенегала. К приезду сенегальцев несколько калужских руин закроют баннерами.
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