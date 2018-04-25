Ещё
Горлукович — игрокам «Спартака»: «Бейтесь за человека, при котором добились золота!»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Горлукович — игрокам «Спартака»: «Бейтесь за человека, при котором добились золота!» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович призвал футболистов клуба биться за главного тренера клуба Массимо Карреру.
— Что происходит со «Спартаком»? Красно-белые сдулись?
— Не драматизируйте. Просто команда вышла немного из-под контроля.
— Недоработка Карреры?
— Я считаю, что игроки сейчас должны наконец-то собраться после трех поражений и биться в оставшихся матчах за тренера. Каррера, на секундочку, их чемпионами сделал! Все зависит от футболистов. Бейтесь за человека, при котором вы добились золота!
— Каррера, значит, не ошибается?
— Даже если и делает какие-то ошибки при определении состава, у ребят должно появиться самолюбие. Нельзя играть с недонастроем! (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Горлуковича
Спорт-Экспресс: последние новости
Роман Зобнин: "Из-за прошлогодней травмы до сих пор не могу выйти на прежний уровень" Скотт Мактоминей: "Моуринью потрясающе обходился со мной весь сезон" "Фратрия": "Заводящий трибуны "Б" Паша "Паук" объявлен персоной нон-грата"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото20
Стало известно о судьбе Крушельницкого21
Липницкая удивила откровенным фото9
Российская гимнастка покорила весь мир31
Российские хоккеисты устроили массовую драку на льду46
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение