Горлукович — игрокам «Спартака»: «Бейтесь за человека, при котором добились золота!»

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович призвал футболистов клуба биться за главного тренера клуба Массимо Карреру.

— Что происходит со «Спартаком»? Красно-белые сдулись?

— Не драматизируйте. Просто команда вышла немного из-под контроля.

— Недоработка Карреры?

— Я считаю, что игроки сейчас должны наконец-то собраться после трех поражений и биться в оставшихся матчах за тренера. Каррера, на секундочку, их чемпионами сделал! Все зависит от футболистов. Бейтесь за человека, при котором вы добились золота!

— Каррера, значит, не ошибается?

— Даже если и делает какие-то ошибки при определении состава, у ребят должно появиться самолюбие. Нельзя играть с недонастроем! ( Виталий АЙРАПЕТОВ

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