Александр Усик — о воровстве, безумце-Беринчике и провокациях

Олимпийский чемпион и действующий обладатель титулов чемпиона мира по версиям WBC/WBO в тяжёлом весе украинец Александр Усик в рамках второй части интервью в проекте #отдушивдушу рассказал об объёме своего бицепса, реакции на провокации, приглашениях на корпоративы, сантиметрах в дециметрах, борще, безумце-Беринчике, воровстве в супермаркетах, отношении к татуировкам, часто ли ощущает себя тупицей, заиграет ли Зинченко в МанСити, когда познакомился с тем же Беринчиком, на чей концерт хотел бы попасть, а также прочитал стихотворение собственного сочинения.

Первая часть интервью

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.