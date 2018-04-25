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Александр Усик — о воровстве, безумце-Беринчике и провокациях
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Александр Усик — о воровстве, безумце-Беринчике и провокациях 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Олимпийский чемпион и действующий обладатель титулов чемпиона мира по версиям WBC/WBO в тяжёлом весе украинец Александр Усик в рамках второй части интервью в проекте #отдушивдушу рассказал об объёме своего бицепса, реакции на провокации, приглашениях на корпоративы, сантиметрах в дециметрах, борще, безумце-Беринчике, воровстве в супермаркетах, отношении к татуировкам, часто ли ощущает себя тупицей, заиграет ли Зинченко в МанСити, когда познакомился с тем же Беринчиком, на чей концерт хотел бы попасть, а также прочитал стихотворение собственного сочинения.
Первая часть интервью
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