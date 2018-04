«Бавария» — «Реал». Зидан оставил Бэйла на скамейке запасных

Встреча пройдет в Мюнхене и стартует в 21.45 мск. "Советский спорт" представляет стартовые составы команд.

Here's how #FCBayern will line up against @realmadriden tonight — #packmas boys! 🔴⚪ #FCBRMA #MiaSanMia pic.twitter.com/SrBt3atrIG

— FC Bayern English (@FCBayernEN) 25 апреля 2018 г.

Запасные: Штарке, Зюле, Бернат, Руди, Толиссо, Тьяго Алькантара, Вагнер.

📝 Voici notre onze de départ pour le match face au @FCBayern#HalaMadrid #APorLa13 pic.twitter.com/pY5aejH7Ts

— Real Madrid C. F. 🇫🇷 (@realmadridfra) 25 апреля 2018 г.