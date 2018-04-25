Александр Понгильский: «На будущей Олимпиаде предстоит жёсткая борьба»

Ярославские фристайлисты уже готовятся к новым стартам на чемпионате мира, хотя после их успеха на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане прошло всего два месяца. Тогда они впервые стали известными всем жителям нашего региона.

Какая идея была рискованной?

Игорь Велетминский, «АиФ-Ярославль»: Александр Николаевич, несколько дней назад вы были назначены старшим тренером сборной России по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика». Вопрос о причинах такого решения федерации закономерно задать первым.

Александр Понгильский: Причин две. Первая состоит в том, что 70% членов сборной России по лыжной акробатике — мои воспитанники, а вторая — достигнутые результаты последнего времени. Сейчас у меня напряжённое время — нужно подготовить до 1 мая предложения по работе нового тренерского штаба. Сборная России должна двигаться к новым высотам.

— Не могу не вспомнить, что недавняя Олимпиада, после которой вы заслуженно пожали лавры в виде наград и премий, начиналась очень тревожно: Максим Буров и Станислав Никитин в финал не прошли. Вы были уверены, что Илья Буров и Павел Кротов выступят на таком фоне успешно?

— После прыжка основного соперника стало понятно, что у Ильи будет бронза, а Павел, увы, занимает четвёртое место. За него обидно, но наших спортсменов «придерживали» по судейству. К примеру, одинаковые помарки у представителей нашей сборной и у других сборных оценивались по-разному. Не баловали нас оценками! Но ребята выстояли. То, что мой воспитанник стал бронзовым призером, в полной мере почувствовал только тогда, когда Илья Буров поднялся на пьедестал почёта.

— Ни месяца без успехов. То, что ярославская школа фристайла сегодня лучшая в стране, наши ребята ещё раз доказали на соревнованиях чемпионата России в марте. А как всё начиналось?

— Отделение фристайла, точнее, отделение по дисциплине «лыжная акробатика» в СДЮШОР №3 Ярославля было создано девять лет назад. Инициатива исходила от департамента спорта Ярославской области. В то время Игорь Брикман и я являлись тренерами по акробатике. Я уже был заслуженным тренером России, а Игорь Брикман — заслуженным мастером спорта, среди моих воспитанников было восемь мастеров спорта международного класса, членов сборной команды страны по акробатике.

Акробатика у нас в городе развивалась очень мощно, но она не является олимпийским видом спорта. Вот и решили «увязать» акробатику с олимпийскими видами спорта. Что можно сделать, чтобы переквалифицироваться, не потеряв при этом наработанный опыт?

На первое место были поставлены интересы спортсменов, которые могли бы с наименьшими потерями перейти в более значимый вид спорта, а не их тренеров. Моя идея поставить акробатов на лыжи была рискованной, ведь я работал в зале. Одно дело — выступать в зале в носках и тапочках при комнатной температуре, и совсем другое, когда у тебя на каждой ноге двухкилограммовый ботинок, да ещё и полутораметровая лыжа. И ещё, конечно, всяческие сюрпризы погоды.

Кто против бойкота?

— Первые ваши воспитанники перешли во фристайл из акробатики?

— Да, это были прыгуны на дорожке, кандидаты в мастера спорта Паша Кротов и Илья Буров. Оба входили в команду нашей области, но не были суперзвездами, так что какой-то ощутимый урон мы акробатике не нанесли. Паша и Илья стали нашими первыми спортсменами, можно сказать, началом ярославского фристайла, ну а сейчас оба они являются членами сборной команды России. Сначала у нас было два тренера и пятеро ребят. Потом что-то начало потихоньку получаться, нам новый вид спорта понравился, да и можно сказать, что в акробатике я уже исчерпал себя в качестве тренера, не видел, что нового могу сделать. А в лыжной акробатике начал открывать для себя массу интересного: почувствовал, что снова смогу проявить себя в качестве тренера. Вот так в нашем регионе и начался фристайл.

— Фристайл — зрелищный, но далеко не самый популярный вид спорта в России. После Олимпийских игр в Пхенчхане можно рассчитывать на рост его популярности благодаря завоёванным Ильёй Буровым и Сергеем Ридзиком медалям?

— Безусловно. Тем более что уже сейчас Россия входит в тройку мирового фристайла наряду с США и Канадой не только по результатам, но и по проводимым соревнованиям, по представительству на чемпионатах и кубках мира. Но мы можем выступать лучше, и повышенное внимание, которое ощущают и спортсмены, и тренеры после Олимпиады, ко многому обязывает.

— В ситуации, сложившейся несколько месяцев назад, когда было много шума об отстранении наших спортсменов, Федерацию фристайла России допинговые скандалы обошли стороной?

— Мы не фигурировали ни в одном докладе, вероятно, из-за хорошо налаженной работы в антидопинговом направлении. У нас осуществляется жесткий контроль по каждой дисциплине. Допинг — это ведь не обязательно стимуляция. Наши врачи контролируют и обычные лекарства спортсменов, которые те употребляют во время простуды. Именно это позволило нашей федерации одной из первых высказать свою позицию о поездке на Олимпиаду-2018 под флагом Международного олимпийского комитета. Люди, которые говорили о бойкоте, не осознавали, как это скажется на уровне наших спортсменов, сможем ли мы достойно конкурировать через четыре года. Нужно учитывать, что следующая зимняя Олимпиада пройдёт в Китае, а там лыжная акробатика считается первым номером среди всех зимних видов спорта. Так что борьба будет крайне жёсткая.

Зачем в спорт — с пяти лет?

— В каком возрасте детям лучше всего начинать заниматься лыжной акробатикой?

— Детей мы ищем в школах и детских садах. Сначала набирали семилетних детей, затем шестилетних, а в дошкольную группу — даже с пяти лет. И это закономерно. Спорт омолаживается, и хорошо, что дети так рано втягиваются в спорт. У нас занимаются сотни детей, всегда полный зал народу. Наш спорт привлекает всё больше поклонников.

— Насколько долог путь ребёнка от начинающего спортсмена до успешно конкурирующего на соревнованиях приличного уровня?

— Для хорошо развитого ребёнка — около восьми лет. Если ребёнок талантливый, то этот период сокращается до шести лет. Надо много работать и готовить его к дальнейшим стартам.

— Каким требованиям должны соответствовать дети, чтобы быть в числе перспективных, чтобы состояться в вашем виде спорта?

— Когда дети «чистенькие и красивенькие», растянутые, с ними потом легче работать. У них гораздо лучше мышечная память, а в лыжной акробатике она очень важна. За очень короткий промежуток времени, чуть больше секунды, спортсмен должен сделать очень многое, да ещё и приземлиться.

— Каким был процесс создания того, что в документах именуют «материальной базой»?

— На первых порах всё шло непросто. Нужно было получить необходимый для тренировок зал. В этом помогли областные власти. Сейчас нам постоянно оказывает поддержку Федерация фристайла России. Там отлично видели наши успехи и понимали важность поддержки ярославской школы. Сейчас у нас процесс подготовки спортсменов отлажен. Занятия проходят в спортивном центре «Ярбатут» и парке «Изгиб», который находится в посёлке Дубки в 10 километрах от Ярославля. Вообще, если видно, что люди работают и есть результат, то их и нужно опекать. Это ключевой момент для развития самых разных видов спорта в регионах.

— Какими самыми свежими результатами отметились ярославские фристайлисты?