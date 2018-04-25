Авторы буклета ЧМ-2018 перепутали два Кремля

Внимательно рассмотрев официальный буклет чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России, пользователи соцсетей были шокированы допущенной ошибкой.

Дело в том, что создатели буклета опубликовали фото Великого Новгорода вместо изображения Нижнего Новгорода, одного из городов, где пройдут матчи ЧМ-2018.

Эта оплошность не прошла мимо зорких глаз пользователей соцсетей, которые не только пошутили по поводу произошедшего, но и выразили свое возмущение. Некоторые даже предложили кардинальные меры в отношении авторов этого дизайнерского «шедевра».

Ранее в соцсетях появилось фото туалета волгоградского футбольного стадиона, в котором отсутствуют перегородки.