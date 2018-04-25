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Ляказетт — о дружбе с Гризманном: «Мы очень весёлые, постоянно смеёмся и любим шутить над кем-то»
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Ляказетт — о дружбе с Гризманном: «Мы очень весёлые, постоянно смеёмся и любим шутить над кем-то» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт рассказал о своей дружбе с форвардом «Атлетико» Антуаном Гризманном.
"Гриззи — очень хороший футболист, впервые я встретился с ним почти 10 лет назад. Мы сдружились, мы видимся каждый год, в сборной или вне футбола. Мы действительно близки.
Сложно объяснить, почему ты настолько сближаешься с кем-то, это инстинкты. Возможно, мы просто разделяем общие ценности и шутки. Мы очень много шутим и смеемся вместе.
Мы любим шутить над кем-то, но в доброй форме, с уважением. Каждый день мы оба шутим. Мы часто общаемся, обсуждаем свою текущую жизнь, наши семьи. Обычное дело", — цитирует Ляказетта официальный сайт «Арсенала».
Первый полуфинал «Арсенал» — «Атлетико» пройдет в четверг, 26 апреля. Начало в 22:05 МСК
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