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Андреас Перейра: «Я не собираюсь вновь отправляться в аренду»
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Андреас Перейра: «Я не собираюсь вновь отправляться в аренду» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра, ныне выступающий в «Валенсии» на правах аренды, хочет определиться со своим будущим этим летом.
"Менеджер иначе посмотрит на меня, если я вернусь из «Валенсии» с хорошей статистикой за спиной. Так мне будет легче изменить свой статус, чем просто пытаться получить шанс как доморощенный игрок", — заявил Перейра в интервью Sport/Foot.
"Мое будущее в «Валенсии» зависит от «Манчестер Юнайтед». Любой вариант возможен, но я не хочу снова отправляться в аренду. Я показал, на что способен, и летом хочу ясности. Мне нужно оставаться в клубе два-три года, чтобы построить что-то".
В сезоне 2017/18 на счету Андреаса Перейры один гол и пять голевых передач за «Валенсию» в 28 матчах во всех турнирах.
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