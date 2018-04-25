Андреас Перейра: «Я не собираюсь вновь отправляться в аренду»

"Менеджер иначе посмотрит на меня, если я вернусь из «Валенсии» с хорошей статистикой за спиной. Так мне будет легче изменить свой статус, чем просто пытаться получить шанс как доморощенный игрок", — заявил Перейра в интервью Sport/Foot.

"Мое будущее в «Валенсии» зависит от «Манчестер Юнайтед». Любой вариант возможен, но я не хочу снова отправляться в аренду. Я показал, на что способен, и летом хочу ясности. Мне нужно оставаться в клубе два-три года, чтобы построить что-то".

В сезоне 2017/18 на счету Андреаса Перейры один гол и пять голевых передач за «Валенсию» в 28 матчах во всех турнирах.