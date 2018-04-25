Анфиса Резцова: «Сомневаюсь, что в нашем биатлоне в ближайшее время будут положительные изменения»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова также прокомментировала обвинения России немецкой прессы в подкупе голосов в борьбе за ЧМ-2021 в пользу Тюмени. Накануне в немецких СМИ появились сообщения о свидетеле, который утверждает, что проголосовавшие за российский город получили пакеты с деньгами.

— Если у этих людей есть доказательства, то пусть докажут факт подкупа. Пока доказательств нет — не хочется пустословить, а то в наше время не разберешься, где правда, а где ложь, — сказала Резцова. — Меня больше волнует не то, что кто-то давно давал или не давал взятку, а то, каким будет процесс подготовки к следующему олимпийскому циклу. По этом теме могу сказать: сомневаюсь, что что-то в нашем биатлоне и в СБР изменится в ближайшее время, что будут изменения во благо спортсменов и спорта. Вряд ли ситуацию поменяет и отчетно-выборная конференция, на которой 18 мая выберут нового президента СБР. (Иван ТОРОПЦЕВ)