Интервью с Андреем Кириленко от 25 апреля 2018 года

С. Рыбка: Приветствую всех. Сегодня в программе «Хороший вопрос» я свои вопросы адресую Андрею Кириленко, президенту Федерации баскетбола России.

Андрей, здравствуйте.

А. КИРИЛЕНКО: Здравствуйте.

С. РЫБКА: Когда я смотрел последнее ваше интервью пару недель назад, вы там в очках были. Вы давно очки стали носить?

А. КИРИЛЕНКО: Я ношу очки, наверное, уже семь лет или восемь лет.

С. РЫБКА: Но на публике нечасто в них появляетесь.

А. КИРИЛЕНКО: Да нет, часто появляюсь. У меня не такое плохое зрение. Обычно ночью, когда ты ведешь машину, либо когда на каком-то мероприятии удобно видеть людей. То есть где-то вдалеке у меня расплывается.

С. РЫБКА: Не изумляйтесь этому вопросу. Просто сейчас вы в форме, то есть вы, очевидно, собираетесь на тренировку или с тренировки пришли.

А. КИРИЛЕНКО: На самом деле я иду на баскетбольный мастер-класс для маленьких детишек.

С. РЫБКА: Вы в линзах играете?

А. КИРИЛЕНКО: Нет, но я уже не играю…

С. РЫБКА: Я имею в виду, тренируетесь. Никогда не играли в линзах?

А. КИРИЛЕНКО: Не играл в линзах, мне это не мешало, потому что баскетбольная площадка не такая большая. Просто я очень быстро бегал, не успевал, что надо посмотреть, бежал.

С. РЫБКА: Те игры, когда вы за «Юту» играли, с Мэлоуном еще успели поиграть, и он, по-моему, играл в очках какое-то время. Это что-то защитное или это именно для зрения? Не изумляйтесь, что с таких вопросов начинаем.

А. КИРИЛЕНКО: Обычно, если играют в очках, это защитная история. Те, у кого плохое зрение, обычно играют в линзах.

С. РЫБКА: Не выправляют себе глаза операциями, играют в линзах.

А. КИРИЛЕНКО: Кто-то выправляет, видимо, операциями. Но если плохое зрение, обычно играют в линзах.

С. РЫБКА: Хорошо. Не изумляйтесь, что мы сперва про такие, почти физиологические что ли истории заговорили. Мы от публики таиться не будем. Мы с вами записываемся, мы не в прямом эфире находимся, но записываемся мы с вами в день, когда в Москве должна пройти в рамках четвертьфиналов Евролиги игра «Химок» и ЦСКА. Третья игра. Две игры на сегодняшний момент. ЦСКА выиграли. Если они побеждают сегодня вечером, они проходят в полуфинал.

А. КИРИЛЕНКО: Они попадают в финал четырех. Правильно в полуфинал, но финал четырех, потому что формат Евролиги — это четыре лучшие команды выходят и, естественно, две игры — полуфинал и финал — в одном месте проходят.

С. РЫБКА: Много ли публики приходит на те игры, которые сейчас проходят? По сути, для Москвы это такое уникальное дерби, как это принято во всех спортивных состязаниях командных называть. ЦСКА — «Химки», в Москве играют, должны бы, возможно, играть пять игр кряду. Много людей приходит?

А. КИРИЛЕНКО: Да. На последних двух играх, мне кажется, под 8-10 тысяч было в «Мега спорте» на каждой игре. Мы называем спортивно-баскетбольной среди дерби Ленинградки. Потому что ЦСКА находится на Ленинградском проспекте в районе «Динамо», «Химки» — концовка Ленинградского проспекта, начало Ленинградского шоссе.

С. РЫБКА: 8-10 тысяч для матча в Москве…

А. КИРИЛЕНКО: Очень хорошая, внушительная цифра. ЦСКА надо отдать должное, что на матчах Евролиги делает прекрасный перформанс, в начале игры шоу. Последняя игра была, «Ногу свело» выступала перед игрой и в перерыве. Это очень правильный подход, когда не только баскетбольная часть, но еще и развлекательная.

С. РЫБКА: Это отдельный на самом деле большой разговор, который хочется затеять, к нему вернемся. Сейчас про то, что в Евролиге происходит.

«Химки» впервые добираются до четвертьфинала. Готовы сейчас, на нынешнем этапе, такие, мистические вещи вас не останавливают прогнозы какие-то давать? Я понимаю, что программа выйдет, уже когда будет разрешен этот матч. Но заодно мы проверим, насколько вы удачно спрогнозировали.

А. КИРИЛЕНКО: Конечно же, ЦСКА, на мой взгляд, посильнее как баскетбольная команда. И я очень рад за «Химки», потому что для них исторический сезон, первый раз в своей истории они вышли в плей-офф Евролиги и играют в таких серьезных матчах, когда уже идет на выбывание. И очень здорово играют. Мне нравится, как «Химки» играет, особенно эта серия с ЦСКА, две игры очень равные были.

Возвращаясь к результату, конечно же, я думаю, что ЦСКА выйдет в финал четырех. Мне бы, как фанату баскетбола и любителю игры, хотелось бы, чтобы было пять игр. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы «Химки» выиграли следующие две игры, хотя я всю жизнь провел в ЦСКА и я поклонник армейцев.

С. РЫБКА: Ну да, хочется, чтобы что-то просто изменилось хотя бы в статьях «Википедии», где перечислены команды.

А. КИРИЛЕНКО: Мне нравится это противостояние. Мне хочется как можно больше игр.

С. РЫБКА: Кстати, эта мысль наверняка посещала многих, кто следит за… ну, я о себе могу говорить, о финальных сериях NBA. Возникает иллюзия, что как будто бы команды играют так, что есть расчет и есть план, чтобы как можно больше игр показать публике. Есть хоть какое-то основание под такими предположениями, опасениями? Что это маркетинговая история, дадим больше игр.

А. КИРИЛЕНКО: Я не думаю, что здесь есть какая-то маркетинговая история в том плане, что команды специально проигрывают игры или каким-то образом что-то подтасовано и должно быть семь игр. Абсолютно нет. Просто, зная специфику NBA, все-таки я провел в Национальной баскетбольной ассоциации порядка 15 лет почти, естественно, последняя команда в лиге может обыграть первую в один отдельный вечер. Если, например, в Европе или в российском чемпионате последняя команда вряд ли обыграет когда-то первую команду, это нужно, чтобы очень много факторов сошлось, то в NBA сплошь и рядом происходят случаи, когда последняя команда обыгрывает лидеров.

С. РЫБКА: В случае с Россией то, что ЦСКА так доминирует, да, «Химки» молодцы, «Зенит» тоже молодцы, но все равно нет такого контраста, как вы описали, что последние могут обыграть первых. В России это с чем связано? Чисто финансовый вопрос? У ЦСКА, да, больше денег.

А. КИРИЛЕНКО: И финансовый, и вопрос менеджмента. Мы же не задаем вопрос, почему в футболе «Реал» и «Барселона» лидируют в своем чемпионате последние 20 лет, ну может быть, «Атлетико» иногда подбирается к ним. Или в Греции почему «Панатинаикос» и «Олимпиакос», две команды, которые постоянно лидируют, и остальные к ним не подбираются. Хотя, например, надо отдать должное, что в этом году примерно пять клубов играет в чемпионате ровно — это ЦСКА, «Химки», «Уникс» казанский, «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Локомотив» (Краснодар). Причем «Локомотив» обыграл ЦСКА в Москве.

С. РЫБКА: Кстати, «Локомотив» стал вырываться и стал заметен в последние три года, если я ничего не путаю.

А. КИРИЛЕНКО: Даже пять, я бы сказал, лет. Мне кажется, это то, что мы говорили.

С. РЫБКА: Как объясняется? Деньги пришли?

А. КИРИЛЕНКО: И деньги пришли, и пришли менеджеры, которые очень много внимания уделяют не только баскетболу, но и вокруг баскетбола. Так как сейчас Краснодарский край начал развивать свою программу, начиная от детского баскетбола, то есть это «Локобаскет» детский, и вся структура пошла вверх до команды мастеров, собственно говоря, «Локомотив», «Кубань». На мой взгляд, это очень хороший пример, как должна быть построена инфраструктура.

Тоже самое «Пермь». Начиная от самого детского баскетбола до профессиональный команды «Парма» сейчас.

С. РЫБКА: Тоже обещаю, что к разговору отдельному про детский баскетбол вернемся.

А как вообще в эти топовые дивизионы попадают команды? Как создается команда? Возможно ли с нуля, как, например, в футболе… я забыл, как называется армянский клуб, который был сгенерирован на ровном месте и сразу начал играть где-то…

А. КИРИЛЕНКО: В чемпионате России начал? По-моему, армянский клуб вряд ли будет играть в чемпионате России.

С. РЫБКА: Нет-нет, говоря «армянский», я имею в виду, что представители армянской диаспоры как-то его здесь скроили.

А. КИРИЛЕНКО: Да, я слышал.

С. РЫБКА: Я пытаюсь вспомнить, как это называется. Но, так или иначе, подобное явление есть, клуб можно создать и сразу вывести в топы. В баскетболе как это работает?

А. КИРИЛЕНКО: Абсолютно точно можно это сделать. И можно создать новый клуб, который начнет свое выступление, например, во втором дивизионе и может подниматься вверх, вплоть до Лиги ВТБ, в которой он может участвовать. Единственное, что переход из первого дивизиона в Лигу ВТБ будет не по спортивному принципу, а больше по разным критериям, скажем так, включая стадион, зрителей. То есть это несколько критериев.

Например, многие команды, которые сейчас играют в первом дивизионе, не имеют возможности попасть в Лигу ВТБ по критерию, например, стадион не соответствует. То есть должно быть несколько факторов.

С. РЫБКА: Чтобы у себя принимать игры на хорошем уровне.

А. КИРИЛЕНКО: На самом высоком уровне, да, все-таки критерии должны соответствовать. Стабильность финансовая должна быть у клубов.

С. РЫБКА: Раз про эту историю с генерацией и созданием клубов заговорили. Знаете, что было любопытно и не у кого было спросить? В NBA, когда есть географическая привязка клуба, сперва, например, «Ванкувер гризлис», где-то в середине 90-х они появляются, сейчас «Гризлис» — это «Мемфис Гризлис». Как это работает? То есть, есть географическая привязка и есть название клуба, но клуб потом куда-то перемещается, географически иначе привязан.

А. КИРИЛЕНКО: Это нормальная история, когда клуб продают, появляются новые хозяева, которые переводят клуб.

С. РЫБКА: А что тогда из себя представляет клуб? Логотип и название?

А. КИРИЛЕНКО: Да.

С. РЫБКА: И все.

А. КИРИЛЕНКО: Фактически да. Но у кого-то есть арены, которые входят в пакет клубный. То есть владение ареной может быть владение клубом одновременно. У кого-то может быть разделено это, потому что команда может снимать арену. Место в NBA как в структуре, то есть, помимо логотипа, у тебя есть место в NBA. Оно лимитированное, всего 30 команд имеет возможность быть.

С. РЫБКА: И возможна ситуация, когда один клуб вытесняет другой из этого набора?

А. КИРИЛЕНКО: Нет, не может быть такого. Есть 30 команд, которые входят в NBA как в структуру или как в лигу. Если команда переезжает из одного места в другое, это не значит, что эта команда вылетает из NBA.

С. РЫБКА: Понятно. Но если новый клуб хочет войти в состав лиги, это возможно?

А. КИРИЛЕНКО: Он должен получить одобрение всех владельцев и заплатить входной билет практически стоимости клуба. Я думаю, что на сегодняшний день это порядка 500-600 миллионов долларов.

С. РЫБКА: И там тоже есть, естественно, набор требований довольно строгих, но какого-то состязательного пути, который клуб приводит через другие лиги…

А. КИРИЛЕНКО: Нет. Это коммерческая история, это коммерческая лига. У тебя нет никакого спортивного здесь…

С. РЫБКА: Спортивно-государственного какого-то.

А. КИРИЛЕНКО: Да. Это очень частый момент, когда и болельщики, и люди, с которыми я разговариваю, пытаются сравнивать NBA и российский чемпионат. Это абсолютно две несравнимые вещи, и я предостерегаю от любых сравнений. Это другая система, другие деньги, другой подход, другое телевидение, экономика другая. Поэтому не нужно, пожалуйста, сравнивать. Это две абсолютно разные, они не пересекающиеся истории. Не может быть в России так, как в NBA. Так же как и в NBA не может быть так, как в России.

С. РЫБКА: Хорошо, я это учту сейчас на перспективу, задавая следующие вопросы.

Продолжая тему генерации клубов и продаж, перепродаж. Месяц-полтора назад мы прочли о том, что Михаил Прохоров продает 49% акций «Бруклин нэтс». И там по этому контракту в 2021 году теоретически он может оставшуюся часть своего пакета продать. Ничего не готовы предположить по этому поводу? То есть Прохоров избавится от клуба или за это время попытается понять, приносит ли он какие-то серьезные доходы, и тогда будет решать?

А. КИРИЛЕНКО: Начнем с того, что он уже принес ему серьезный доход. Я считаю, что с точки зрения бизнеса, отличная сделка. Он уже, продав половину клуба, все вернул свои затраты, плюс остался еще и основным владельцем. Насколько я знаю, в эту сделку входит и арена. Я имею в виду, что она не входит, арена остается в его владении, то есть он продает только часть команды, как мы только что обсуждали, логотип, название, плюс тренировочная база еще входит. В любом случае это уникальная, с точки зрения бизнеса, уже сделка. Уже все, что надо было сделать, и актив весь там был продан, и часть осталась в руках еще. Я считаю, что это отличное бизнес-решение, бизнес-ситуация.

С. РЫБКА: Понятно. Нет повода настораживаться.

А. КИРИЛЕНКО: Настораживаться не надо. Если он через какое-то время решит продать все… Например, я бы, с точки зрения даже бизнеса, наверное, продал бы и заработал на этой сделке. Единственное, конечно, если у него есть интерес, дальше с баскетболом связанный, наверное, было бы интересно для себя иметь команду.

С. РЫБКА: Вам известно что-то о масштабах участия Прохорова именно в менеджменте команды? Раз человек интересуется этим видом спорта, наверное, ему интересно этим буквально порулить, не только владеть.

А. КИРИЛЕНКО: Почему бы нет? Я уверен, что он участвует в ключевых решениях: назначение тренеров, менеджеров, вплоть до приобретения или неприобретения каких-то игроков.

С. РЫБКА: Успехи «Нэтс» в последние годы довольно скромные.

А. КИРИЛЕНКО: Скажем так, 3-4 года назад он пошел ва-банк и собрал у себя команда, когда как раз команда переехала в Бруклин, по-моему, второй год переезда в Бруклин. Была собрана команда, включая меня, и Кевин Гарнетт перешел, Пол Пирс. Очень известные игроки, уже прошедшие свой пик, но ветераны. И пожертвовать этим, пришлось поменять несколько своих молодых драфт пиков на следующие сезоны. То есть команда из-за того сезона на 3-4 года вперед потеряла свое будущее, скажем так. Опять же это был риск. Вот в этом случае, например, спортивном случае, здесь риск не сработал. А если бы команда выиграла титул, все бы говорили сейчас, что это все сработало и следующие четыре года нам неважны, мы подняли кубок над головой и заработали кольца чемпионские. Но этого не случилось, поэтому сейчас как бы отголоски того на следующие четыре года. Я думаю, еще год-два команда будет в таком состоянии находиться.

С. РЫБКА: Последний вопрос по поводу «Нэтс», возможно даже по поводу NBA. Как тогда быть с болением и вот этой болельщеской базой? То есть люди болели за «Нэтс», когда клуб был приписан… Где прежде «Нэтс» играли?

А. КИРИЛЕНКО: Нью-Джерси.

С. РЫБКА: Нью-Джерси, да. Как им болеть за «Нэтс», когда они приезжают в Бруклин? Это бруклинцам нужно начинать болеть за «Нэтс», ньюйоркцам, или как-то еще это работает?

А. КИРИЛЕНКО: Начнем с того, что это не так далеко. Для фанатов, которые жили в Нью-Джерси, доехать до Бруклина не так долго. Скажем так, в течение 40 минут ты можешь добраться до арены, ничего такого сложного нет. И потом, если мы говорим о рынке как таковом, Бруклин — огромнейший рынок, в котором живет огромное количество людей, больше чем в Нью-Джерси гораздо, если мы считаем локацию. То есть это меньше локация, может быть, по размеру, но больше по населению. Если Нью-Джерси немножко растянутая и большая, как такая загородная больше зона в большинстве своем, то Бруклин — все-таки это город.

С. РЫБКА: Более густонаселенный.

А. КИРИЛЕНКО: Да. То есть это как один из районов Москвы, например.

С. РЫБКА: Например, Химки.

А. КИРИЛЕНКО: Нет, Химки как раз больше, как Нью-Джерси, потому что за городом это немножко растянуто. А Бруклин, может, как какой-то… не знаю… Беговая или Ходынка, где заселено все.

С. РЫБКА: Теперь если про наше боление говорить. У нас эта болельщеская база или (я почти уверен, что вы не любите это словосочетание, хотя не знаю наверняка) культура боления по части баскетбола… Вы просили не сравнивать с NBA, но даже близко подобного нет. То есть атрибутика, символика, все прочее.

А. КИРИЛЕНКО: Культура боления… Опять же тут нужно тоже разграничивать, наверное, как болеют люди, какие эмоции они тратят, или обслуживание болельщиков. Это две разные вещи.

С. РЫБКА: Обслуживание болельщика, да, это маркетинговая большая отдельная история, которой нужно заниматься. И кроме ЦСКА, вот вы похвалили, что они на свои матчи «Ногу свело» приглашают, кроме ЦСКА, я не знаю. Вы еще Краснодар, «Кубань» привели, но я тоже этого особо не заметил. С «Химками»… Я очень хочу болеть за «Химки» именно в этом маркетинговом ключе, то есть не только игру смотреть, но и иметь атрибутику, форму, мячи и так далее. Это трудно, потому что это не вдохновляет, не поджигает. У них какой-то символ плюшевый ежик, про которого…

А. КИРИЛЕНКО: Это вообще не имеет значения, какой символ — плюшевый ежик, коняшка или это баскетбольный мячик. Это все вопрос принадлежности. Принадлежности к определенному району, к определенному кругу людей.

С. РЫБКА: Но до этого мы же говорили, что география, в общем, дело не первое.

А. КИРИЛЕНКО: Опять же, я говорю, что это не имеет значения сейчас. Это все начинается с клуба. Сейчас, к сожалению, очень много менеджмент-клубов в основном, причем это не только в баскетболе, это и в футболе, и в хоккее.

С. РЫБКА: Строго спортом занят.

А. КИРИЛЕНКО: Строго спортом занят, абсолютно. Всех интересует только спортивный результат, вообще минимум какой-то уделяется на маркетинг, на всю составляющую, которая идет вокруг спорта. Хотя любой западный клуб ты берешь…

С. РЫБКА: Я об этом и говорю, хочется болеть как они. Я понимаю, что можно упрекнуть, «что же вы пытаетесь кого-то копировать», но хочется, там людям весело, людям там это нравится. Почему здесь мне это никто не предложит?

А. КИРИЛЕНКО: Я и говорю, что, к сожалению, мы не идем по пути того, что это все у нас индустрия развлечения, а не индустрия спорта. У нас все равно это спорт, спорт, спорт. И, к сожалению, не так много людей знает, что нужно делать. Опять же примеров хороших перед глазами очень мало. Обычно люди, которые чуть-чуть успешно что-то делают на местах, их сразу же забирают в столицу, естественно, чтобы максимальным образом задействовать на большом уровне.

В любом случае здесь внимание к мелочам, внимание к маркетингу, внимание к продаже атрибутики, внимание к работе со зрителями. Мало, кто работает со зрителями. Когда говорю, работа со зрителями — не работа во время матча со зрителями, хотя это тоже важно, а работа вне матча. Должен быть отдел в клубе, в каждом клубе, который будет заниматься развлечением или привлечением зрителя.

С. РЫБКА: Участие в фестивалях.

А. КИРИЛЕНКО: Каждый день. Каждый божий день должна быть программа. Если это сегодня, значит, это поход, взять одного игрока, нужно прийти в школу, которая находится у тебя рядом с районом. Естественно, если мы говорим о России, тебя еще не пустят в эту школу. То есть ты должен договориться с тем, чтобы привести, провести мастер-класс, на следующий день пойти, не знаю, на заправку, раздать билеты на заправке, какие-нибудь кричалки. Зайти в соседние рестораны, кафе, бары.

С. РЫБКА: Этого нет, потому что? Потому что во главе стоят архаичные, взрослые слишком?

А. КИРИЛЕНКО: Нет, этого нет, потому что у нас нет культуры этой. Мы все заточены под спортивные результаты, мы думаем только о спорте.

С. РЫБКА: Когда вы говорите «мы», давайте понимать тогда, о ком речь. Потому что уже выросло поколение, которое смотрело игры NBA, которое понимает, как тамошний рынок устроен.

А. КИРИЛЕНКО: Как правило, у любой команды есть спонсор, та или иная компания. Как правило, это достаточно государственная какая-то компания. Потому что если мы возьмем 95% клубов, любой вид спорта, частично участвует или практически полностью участвует либо город, либо район, либо область. Те деньги, которые выделяются, как правило, идут на спортивную составляющую. Естественно, никто не будет выделять деньги на то, что связано вокруг. Потому что эти деньги невозможно проконтролировать.

С. РЫБКА: Это звучит как аргумент, но…

А. КИРИЛЕНКО: Неохотно дают деньги на это. Опять же я привожу всегда пример: клуб, который потратит 10 миллионов долларов, скажем так, на сезон, крупный клуб какой-то, вот он за 10 лет уже на 100 миллионов долларов мог бы какой-то процент убрать на маркетинг, и гораздо успешнее была бы история. Успешная, с точки зрения опять же вовлечения людей. Я понимаю клубы, почему клубы на это не идут. Я понимаю, почему. Потому что, если мы берем заработок клуба, он вообще никак не зависит от билетов. Потому что те билеты, которые продаются, имеют, может быть, один процент за сезон в заработке клуба.

С. РЫБКА: А что тогда есть заработок клуба? Призовые?

А. КИРИЛЕНКО: Заработок клуба — только те спонсоры, которые приходят и дают деньги. То есть это единственный основной заработок клуба, к сожалению. Те партнеры или те спонсоры, которые приходят изначально и дают эти деньги, это и есть заработок клуба.

С. РЫБКА: А спонсоров интерес строго рекламный.

А. КИРИЛЕНКО: Рекламный либо, я называю это кросс-бизнес. Когда, например, есть партнер, который поддерживает клуб, он также может встретиться с другим партнером, который поддерживает другой клуб, и на фоне баскетбола решить какие-то свои вопросы по другому бизнесу абсолютно.

С. РЫБКА: Я первую получасовку начинал с того, что обращал внимание на облик Андрея. Можно продолжу? Вы сейчас просто в кофте, на которой «Джаз» нашито. Это…

А. КИРИЛЕНКО: Случайность. Осталось еще из старых запасов.

С. РЫБКА: А если серьезно, это действительно из старых запасов?

А. КИРИЛЕНКО: Да. Я все-таки 10 лет играл в команде «Юта Джаз», поэтому могут у меня какие-то запасы оставаться.

С. РЫБКА: Но это не попытка избежать, например, ношения символики каких-то российских клубов, чтобы вас, как президента федерации, не заподозрили в излишних симпатиях?

А. КИРИЛЕНКО: Почему меня могут заподозрить? Я все-таки играл в «Спартаке» петербургском, и в ЦСКА, поэтому меня можно заподозрить в симпатиях к тому или иному клубу во время игры, но это никак не отражается на моей предвзятости.

С. РЫБКА: О’кей. Как президент Федерации баскетбола, вы много реально административной работы выполняете? Просто сидите сейчас в шортах, в форме. А много бумаг, которые буквально приходиться рукой подписывать? Много документов, которые приходиться читать часами?

А. КИРИЛЕНКО: Конечно. Конечно, много разного приходит, много разной информации. Опять же, начиная от министерства спорта различные указы, которые приходят, мы должны адаптироваться к этому. Указы, приказы, какие изменения должны быть в баскетбольном поле. Заканчивая чемпионатами, регламентами чемпионатов, положениями игроков, статусами разными. Поэтому приходиться, естественно.

С. РЫБКА: И как часто вы оказываетесь именно на площадке в том или ином качестве?

А. КИРИЛЕНКО: Достаточно часто. На самом деле у нас есть очень большая программа «Десять тысяч километров баскетбола», когда (я в том числе) мы проводим мастер-классы по всей стране. Мы за последние три года, наверное, проехали больше 60 городов.

С. РЫБКА: Это именно мастер-классы? Это не смотры?

А. КИРИЛЕНКО: Мастер-классы именно. Сейчас мы говорим про мастер-классы.

С. РЫБКА: А смотры проводите какие-то?

А. КИРИЛЕНКО: Конечно.

С. РЫБКА: В таком же режиме?

А. КИРИЛЕНКО: Конечно. Сейчас у нас практически полтора года идет программа, когда мы отсматриваем талантливых ребят из разных регионов, практически каждый федеральный округ. Отсматриваем ребят, которые могут потенциально быть в юношеских, детских командах, берем их на заметку.

С. РЫБКА: Как это работает? Вы приметили в каком возрасте юношу, девушку?

А. КИРИЛЕНКО: Сейчас, например, это возраст 12-13 лет. То есть «зондеркоманды» я называю, группы захвата. Тренеры наши приезжают в отдельный город… Кстати, компания «Сибур» нам очень сильно помогает в этом. Приезжают в город и собирают не только в этом городе, а со всех окрестных городов, примерно 30-40 человек.

С. РЫБКА: То есть рассылаются письма, делаются звонки в школы: привозите своих, показывайте».

А. КИРИЛЕНКО: Да.

С. РЫБКА: Просто я хочу понять, как строится, возможно, карьера такого человека. В 12 лет он попадает на такой смотр к вашим тренерам.

А. КИРИЛЕНКО: Он попадает на заметку.

С. РЫБКА: Они его приметили…

А. КИРИЛЕНКО: Да. В течение трех-четырех дней с ним работают и по окончании ему дают рекомендации, над чем он должен работать, где он должен прибавить, и тренеру дается указание. И потом, на следующий год, мы уже видим, насколько он прогрессирует.

С. РЫБКА: В этом, каком-то списке потенциальном он пребывает. Потом куда его направляют, чтобы он дальше развивался, когда решено, что да, на него делается ставка? Или его там и оставляют, в его школе.

А. КИРИЛЕНКО: Тренируется у себя в школе. Во-первых, не надо забывать, у нас проходит много разных соревнований, начиная от первенства России, если это про маленький возраст мы говорим. В течение года этот мальчик или девочка играют в первенстве России, они участвуют в различных турнирах на региональном уровне.

С. РЫБКА: За свой счет?

А. КИРИЛЕНКО: Почему? На первенстве России они участвуют за счет своего региона. Когда мы говорим, за свой счет, у нас нет вообще истории «за свой счет». Это, кстати, еще одна большая проблема. Если мы берем любую западную страну и если мы начинаем сравнивать, во всех странах родители платят за своих детей, за то, чтобы они занимались спортом. У нас, мне кажется, одна из немногих стран, где наши дети, приходя в спортивную школу, не платят.

С. РЫБКА: Это как бесплатное среднее образование.

А. КИРИЛЕНКО: Абсолютно. Я понимаю родителей, которые приходят и жалуются, что «с нас собирают деньги на дополнительный турнир», мне грустно, с одной стороны, что собирают деньги. Но, с другой стороны, мне смешно, потому что люди не платят деньги изначально никакие. Я родитель, я проходил со своими детьми, пока я играл в Национальной баскетбольной ассоциации, я платил за своего ребенка каждый месяц 400-500 долларов за то, чтобы он занимался хоккеем. И там лимитированное количество турниров, грубо говоря, два-три турнира в год. Если мы хотели, чтобы они играли шесть турниров в год, мы платили дополнительные деньги. То есть это нормальная история. К сожалению, я понимаю, потому что у нас люди не могут себе позволить этого, начинают жаловаться, что…

С. РЫБКА: Что им что-то не дали бесплатно.

А. КИРИЛЕНКО: Да, сожалеть. С них еще просят деньги на то, чтобы команда играла дополнительные турниры.

С. РЫБКА: Я попытаюсь довести до конца этот рассказ о том, как карьера может быть выстроена такого молодого человека. Когда вы говорите, что он отправляется на турнир, но он же с командой туда должен ехать. Куда его встраивают? Он из своей команды, из своей школы один такой хороший. С кем он будет в команде играть?

А. КИРИЛЕНКО: Начнем с того, что у нас все-таки командный вид спорта. Невозможно мальчику или девочке в 9 лет начать и быть классным на сборе на одном и потом, нигде не участвуя, ни в каких играх, на следующий год опять быть хорошим.

С. РЫБКА: Да, но примечают-то не команду, примечают одного.

А. КИРИЛЕНКО: Если команда играет на региональном уровне, те игроки, которые прекрасно или здорово выглядят, они дальше нами отмечаются. Они дальше приглашаются на различные сборы, на сборы сборных команд и уже на сборе общем, среди других, у них есть еще одна возможность показать себя.

С. РЫБКА: И дальнейший возможный его путь? Это какой-то вуз спортивный после школы?

А. КИРИЛЕНКО: Начнем с того, что, помимо вуза… Как правило, это игрок, который уже…

С. РЫБКА: …в каких-то состязаниях участвовал, себя показал.

А. КИРИЛЕНКО: Да, и у него уровень определенный есть. То он идет, как правило, в команду или фан-клуб какого-то топового клуба, либо он идет уже в детско-юношескую баскетбольную лигу.

С. РЫБКА: В фан-клубе он что-то получает?

А. КИРИЛЕНКО: Что-то может получать. Скажем так, он не всегда получает, но что-то может уже получать. Талантливые ребята какие-то деньги даже могут зарабатывать. И уже из детско-юношеского баскетбола они переходят в молодежные команды этих клубов либо они уже начинают играть в профессиональный баскетбол, может быть, в низших лигах. Я, например, всегда хочу ребят направить даже пробовать играть в низших лигах, если они не дотягивают до самого высокого, потому что уже взрослый баскетбол идет, уже по-взрослому толкаются. Иногда бывает, когда ты играешь только со сверстниками, тебе не хватает именно этой борьбы, взрослости не хватает.

С. РЫБКА: Да, чтобы прогрессировать. На их фоне трудно. То есть в вуз необязательно поступать.

А. КИРИЛЕНКО: В вуз обязательно поступать с точки зрения учебы, конечно же. У нас на сегодняшний день не так много вузов, которые поддерживают только баскетбольную программу.

С. РЫБКА: Это правда.

А. КИРИЛЕНКО: Их не так много.

С. РЫБКА: Но они есть?

А. КИРИЛЕНКО: Они есть, да. Сейчас на самом деле Ассоциация студенческого баскетбола делает очень хорошую работу как раз по организации баскетбольного турнира, баскетбольной этой активности в вузах, порядка 600 вузов участвует. Они на разном уровне. То есть не надо обольщаться, что все 600 играют так здорово. По факту, наверное, может быть, 20-30 играет на определенном высоком уровне, остальные участвуют в этом. Но это очень важно, то, что у нас наша история, АСБ, наверное, 10-12 лет на сегодняшний день.

С. РЫБКА: Еще раз АСБ расшифруйте.

А. КИРИЛЕНКО: АСБ — Ассоциация студенческого баскетбола. За эти 12 лет огромная работа была проделана. Потому что раньше мы практически не видели, кто в вузах играет. Сейчас действительно есть движение студенческое, люди играют в баскетбол и уже активны при этом.

С. РЫБКА: С точки зрения административной и коммерческой, вы видите схему, по которой может быть студенческая команда, при наличии спонсора, при наличии желания этих спонсоров, переформатируется и становится профессиональной большой командой?

А. КИРИЛЕНКО: Нет, конечно. Нет. Студенческая история, во-первых, она временная. Потому что люди заканчивают вузы, и дальше нужно что-то делать, уходить в профессионалы.

С. РЫБКА: Да. Но если о команде говорить как о такой большой структуре, в которой не только команда, но и всякая…

А. КИРИЛЕНКО: Мне было бы интересно, например, увидеть некую историю даже, которая может быть даже из Советского Союза, похожее что-то. Как раньше были спортивные общества — «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Спартак», я бы хотел увидеть историю такую с университетами. Почему бы МГУ не быть партнером, например, с ЦСКА в этом ключе? Почему бы «Униксу» с Казанским университетом не быть партнерами? Здесь я вижу партнерство какого-то профессионального клуба и центрального вуза в рамках, может быть, подготовки молодежи на базе этих вузов, то есть спортивная составляющая от клуба, академическая составляющая от университета. Мог бы быть очень интересный симбиоз и уровень. То есть уровень баскетбола был бы серьезный, потому что это действительно профессиональные игроки. Профессиональные относительно, то есть подходящие в структуры клуба. И академическая часть уже центрального вуза. Плюс вся болельщеская база, кампуса, например, МГУ, где учится, по-моему, от 30 до 50 тысяч человек, которая бы болела за эту команду. Плюс она, грубо говоря, свой интерес переносила бы уже на основную команду.

С. РЫБКА: Понятная схема. Это любопытно. По поводу того, как в учебных заведениях неспортивных с баскетболом обходятся. Сейчас в школьной программе рядовых среднеобразовательных школ баскетбол присутствует?

А. КИРИЛЕНКО: В обычных школах?

С. РЫБКА: Да.

А. КИРИЛЕНКО: Ну, конечно, урок физкультуры включает в себя баскетбол обязательно.

С. РЫБКА: Это по умолчанию именно баскетбол?

А. КИРИЛЕНКО: По умолчанию, конечно. Насколько я знаю, вообще три вида спорта, которые обязательны — это гимнастика, лыжи и баскетбол. Насколько я знаю, чтобы не обманывать.

С. РЫБКА: Честно говоря, нет. В мои школьные годы ровно так же и было, просто мне казалось, что сейчас так все перепахано, что на уроках физкультуры занимаются чем-то, что школа решила, что там будут заниматься.

А. КИРИЛЕНКО: Ну да. Плюс еще не надо забывать, что учителя физкультуры, как правило, выходцы из какого-то вида спорта. Бокс, борьба, футбол. Естественно, превалирует всегда тот вид спорта, который человек с собой пронес. Это нормальная история. Человек любит какой-то вид спорта, он его пытается…

С. РЫБКА: Но по умолчанию официально, в соответствии с официальными программами — лыжи, баскетбол, гимнастика скорее всего.

А. КИРИЛЕНКО: Если вы посмотрите любой школьный зал, в нем обязательно будут баскетбольные кольца.

С. РЫБКА: Как вы оцениваете, в принципе, уровень снабжения этой баскетбольной инфраструктурой улицы? Сейчас весна, все уже подтаяло, в принципе, можно играть. Наверное, лет 10 назад по Москве в каждом дворе появилось по коробке, она, в принципе, хоккейная, но кольца там тоже обязательно стоят. Этого уже хватает? Это только московская история? Как в регионах?

А. КИРИЛЕНКО: Я думаю, это в основном московская, конечно, история. Проблема инфраструктуры существует по всей стране. Решения этому сейчас одного нет. Мне кажется, что невозможно сейчас найти решение, взять и построить 50 дворцов.

С. РЫБКА: Нет, я же как раз не про дворцы, я про уличные коробки.

А. КИРИЛЕНКО: Я говорю вообще, в принципе, об инфраструктуре в целом. Поэтому, когда этот вопрос возникает, у меня всегда есть встречный вопрос, потому что я был свидетелем. Я попробую привести пример, я надеюсь, что он будет…

С. РЫБКА: …иллюстративен.

А. КИРИЛЕНКО: Да, будет похож на то, что я хочу донести. Со мной связывался один человек, он, по-моему, из Майкопа, и жаловался ужасно на местные власти, что вот «у нас раздолбанная площадка стоит, кольцо висит, где-то выступают какие-то доски, что-то сломано. Почему не реагируют? Почему не делают?» На что я ему отвечаю: слушай, чувак, а сколько тебе лет? Он говорит: 23. Я говорю: послушай, тебе 23 года, ну собери своих друзей, выйди на площадку, почини, сделай. Почему ты ждешь, что кто-то за тебя это сделает? И чувак не стал со мной спорить. Он говорит: о’кей, попробую. Пошел, собрал друзей, они сделали площадку. После он мне присылает фотки и говорит: блин, действительно было так просто, нам потребовалось пять часов, мы все сделали, теперь круто, играем. Мы послали им пять мячей баскетбольных. В результате вместо того, чтобы сидеть и изо дня в день писать, что «вот они такие все дураки и не помогают», выйди, попробуй сам что-то сделать. Ну неужели уличную площадку, тебе нужно что-то, чтобы кого-то просить, чтобы тебе сделали? Неужели тебе самому это не сделать?

С. РЫБКА: Более того, куча компонентов и деталей продается в любом спортивном магазине, это не так уж дорого.

А. КИРИЛЕНКО: Конечно. Нам всем хотелось бы, чтобы сейчас пошли и начали делать баскетбольные площадки. Потом придет хоккейная федерация, давайте делать коробки, керлинг скажет, «нам надо вот это», бадминтон, «а почему сеток нет?» Каждый человек во дворе может позволить себе выйти, если мы говорим об уличной истории, и может сделать. Так же как, кстати, и любой зал, который находится в школе. Почему бы не собраться с родителями? Опять же, если мы говорим о финансовой составляющей, это минимальная составляющая. Договоритесь со школой. Я уверен, что школа может выделить эти деньги. Раньше были субботники, все выходили. Но мне не хочется здесь показаться тоже человеком, который… вот мы сейчас, давайте вы сами все делайте. Нет. Конечно, работа идет, и определенные шаги в этом направлении делаются. Например, на следующий год у нас запланировано, порядка 15 площадок мы должны построить.

С. РЫБКА: Это где?

А. КИРИЛЕНКО: Разные города. С «Сибуром» программа у нас, «Папа Джонс», пиццерия, программа. То есть у нас есть партнеры, которые готовы помогать, готовы строить площадки. Опять же это не история такая, что сейчас все, мы сейчас построим здесь и настроим площадок. Здесь должно быть и желание еще…

С. РЫБКА: То есть они должны быть востребованы, они должны быть нужны.

А. КИРИЛЕНКО: Послушайте, если эти 20 ребят, которые вышли во дворе и построили свою площадку, я гарантирую, что никто ее не будет разламывать. Потому что те же ребята, которые живут в этом дворе, они будут следить, чтобы никто не пришел…

С. РЫБКА: Но это несколько прекраснодушные суждения. Потому что когда мы построили такую площадку, очевидно, мы ее построили на парковке в свое время, и были разговоры на тему, но это как-то было решено.

Не так много времени остается. По поводу уличного баскетбола вообще. У нас есть ведь какая-то лига, не лига, в Streetbasket у нас как-то играют. Это тоже все под покровительством федерации происходит, да?

А. КИРИЛЕНКО: Начнем с того, что мы очень рады, что сейчас, в июне, «три на три» стал олимпийским видом спорта. Это действительно огромное дело. На мой взгляд, все равно классический баскетбол начинается с улицы. Все приходят на улицу, начинают играть и потом уже втягиваются и уходит, скажем так, в классический «пять на пять» баскетбол. У нас до определенного момента Streetbasket, организация, занималась организацией разных турниров.

С. РЫБКА: Streetbasket в составе федерации?

А. КИРИЛЕНКО: Нет, он не в составе, отдельная организация. Опять же наша задача — не убить ни у кого настрой. У нас нет такого стремления, что чем больше баскетбола — это все наше. Абсолютно нет. Более того, мы стараемся наоборот тех энтузиастов, которые помогают, развивают, не губить, а наоборот помочь им раскрыться. Для нас абсолютно неважно, мы это организовали или кто-то это организовал. Главное, чтобы люди играли в баскетбол. Это, кстати, очень большое отличие от того, что иногда происходит в регионах. И мы очень серьезную работу ведем с нашими региональными федерациями, чтобы не давали или не душили тех активистов, которые занимаются уличным баскетболом где-то в регионах.

Поэтому Streetbasket этим занимается, так же как и Российская федерация баскетбола. Например, в этом году мы начинаем даже профессиональную историю «три на три». То есть вы можете организовать свой клуб и заявиться в чемпионат России, и стать чемпионом России. Но это должна быть профессиональная история. У вас должны быть игроки, которые получают зарплату и которые профессионально играют.

С. РЫБКА: То есть контракты должны быть.

А. КИРИЛЕНКО: Контракты, да. Они не такие большие, как на примере баскетбола «пять на пять» ЦСКА, «Химки», но это должна быть профессиональная история, который определенный уровень соблюдала.

С. РЫБКА: Которую опять же профессионально со стороны можно контролировать.

А. КИРИЛЕНКО: Да. Но если нет, ты можешь играть любые любительские турниры, пожалуйста, здесь нет проблем.

С. РЫБКА: Около пяти минут у нас остается. Такой ностальгический момент. Интерес к баскетболу сейчас в России и в 90-е готовы сравнивать? У меня есть абсолютно стойкое ощущение, что в 90-е он был более заметней что ли. Потому что, опять же, если про тот же уличный баскетбол говорить, на самой Манежке StreetBall Challenge три раза проводили. Сейчас я с трудом представляю в центре города такого масштаба фестиваль баскетбольный.

А. КИРИЛЕНКО: Почему? В прошлом году был «Баскет-Экспо» в «Лужниках». «Лужники» были забиты, 120 тысяч зрителей было.

С. РЫБКА: Это «Лужники» и такая, строго спортивная все-таки история, «Баскет-Экспо». Нет?

А. КИРИЛЕНКО: Если у тебя 120 тысяч людей проходят за два дня, то я думаю, что это успешная история в любом случае.

С. РЫБКА: Хорошо. Я тогда возвращаюсь к вопросу о чисто интересе к игре.

А. КИРИЛЕНКО: Я не знаю, мне тяжело, потому что у тебя должны быть цифры, на основе чего ты сравниваешь популярность.

С. РЫБКА: Федеральные каналы показывали игры, в том числе и NBA, финальные серии NBA точно показывали.

А. КИРИЛЕНКО: На федеральных каналах.

С. РЫБКА: Каналах, да.

А. КИРИЛЕНКО: Сейчас есть один канал федеральный, который показывает, спортивный.

С. РЫБКА: Это правда. Но я неспроста сказал, что это такая ностальгическая история. Есть какой-то набор воспоминаний. Ну там «Гарлем Глоброттерс» привозили, и было интересно.

А. КИРИЛЕНКО: Если мы сейчас в таком ключе будем сравнивать, конечно, я скажу, не 90-е даже, а 1987-й, когда я был мальчиком восьмилетним, я был в кайфе от баскетбола, мне везде казалось, баскетбол есть. Поэтому, наверное, не очень корректно.

С. РЫБКА: Согласен.

А. КИРИЛЕНКО: В любом случае сейчас больше баскетбола и больше его, скажем так, везде, только из-за того, что интернет двигается вперед. В 90-х годах не было такого интернета, как сейчас. То есть сейчас человек, открывая в Хабаровске наш сайт, Russiabasket.ru, может любые пять тысяч игр посмотреть в прямом эфире или в записи. Родитель, который своего ребенка посылает в Сыктывкар играть в первенстве России, ему не нужно кого-то с камерой посылать туда, чтобы он заснял их и привез домой, а потом все множили эти кассеты «вот у меня мой мальчик есть». Он может в прямом эфире сразу же посмотреть, всю статистику получить и потом конкретно еще только за своим ребенком отследить. В этом ключе, я считаю, что огромный прогресс.

С. РЫБКА: Принимается. По поводу все той же популярности…

А. КИРИЛЕНКО: Фильм «Движение вверх»…

С. РЫБКА: Я ровно к этому топаю. Это как-то сработает? Как думаете, поведут люди в спортшколы своих детей?

А. КИРИЛЕНКО: После того, как вышел фильм, у меня телефон просто накалился, 200 человек позвонило, «куда мне отдать своего ребенка, где есть школа». Уже бедные школы в Москве, они переполнены детьми-баскетболистами. В регионах, Пермь, нет мест уже даже принимать.

С. РЫБКА: Просто своими впечатлениями от фильма. Я не припомню, чтобы вы где-то в интервью или еще, в общем, делились. Мне, по крайней мере, это не попадалось.

А. КИРИЛЕНКО: Мне кажется, что я много говорил. Нет, отличный фильм. Я получил огромное удовольствие. Причем он вышел в конце декабря, я смотрел его в середине февраля. В среду в 12 часов был полный кинотеатр. То есть полтора месяца после выпуска фильма, в будний день, когда все должны быть на работе…

С. РЫБКА: Но основные претензии у тех же видеоблогеров баскетбольных, которые есть к фильму, ну как-то немножко клюквенно это, как принято говорить, то есть слишком избыточно-художественно, многим хотелось бы чего-то более как раз спортивного. Может быть, это, кстати, та же проблема, которую вы описывали, говоря о том, как вообще у нас баскетбол устроен, то есть всем хочется побольше сурового спорта.

А. КИРИЛЕНКО: Кому «всем»? Я не знаю. Мне кажется, здесь уже вопрос вкуса просто, что тебе нравится. Я смотрел фильм, мне ничего не бросилось в глаза, я получил удовольствие. Мне было интересно смотреть. При том, что там многие истории я знаю, они там из разного времени, например, они не все происходили в это время. Абсолютно из разных немножко временных отрезков, но они сведены все в одно. Мне было интересно.

С. РЫБКА: Но возражений по поводу того, как показана именно игра 70-х годов, то есть, что такие правила существовали?

А. КИРИЛЕНКО: Нет, ну ясно, что так сверху не забивали, ну ничего страшного. Абсолютно мне не резало глаза. Мне было немножко смешно в некоторые моменты, тем более с точки зрения баскетбола классического. Но вся, скажем так, драматургия перебивала вообще спортивную составляющую. Мне было интересно, я фильм смотрел на одном дыхании. Я не отвлекался, я сидел и… в какой-то момент мне хотелось плакать, в какой-то момент мне было гордо, мне было прикольно, мне было интересно, что как вот сейчас пойдет. Хотя я знаю историю, все равно мне интересно было посмотреть, как вот здесь.

С. РЫБКА: Около двух минут у нас остается. Я начинал по поводу вашего облика, разговор затевал. Вы сейчас тоже в форме и вы в компрессионных… В чем компрессионном?

А. КИРИЛЕНКО: Штаны.

С. РЫБКА: Штаны. Почему в последнее, наверное, десятилетие столько баскетболистов стали одеваться в компрессионное белье, чего не было прежде?

А. КИРИЛЕНКО: Во-первых, этого не было прежде.

С. РЫБКА: То есть технически этого не было.

А. КИРИЛЕНКО: Просто даже технически этого не было.

С. РЫБКА: Все в наколенниках, все в ортезах.

А. КИРИЛЕНКО: Начнем с того, что наколенники, налокотники просто даже как защита очень удобны. Я по себе знаю, раньше я играл без, у меня постоянно отбитые были локти или колени, постоянно ты борешься за мяч, поэтому это нормальная история, это защита. А что касается компрессионного белья, все время ты разминаешься. Например, мне удобно играть или двигаться в компрессионном, потому что он все время сохраняет тепло. У меня ноги все время в тепле находятся. Например, ты играешь в баскетбол, когда ты на площадке, ты двигаешься, чуть пауза, ты садишься, переохлаждаешься.

С. РЫБКА: Мгновенно остываешь. Но это точно не маркетинговая история, что просто всем навязали, сказали: ребята, теперь они будут покупать еще и белье.

А. КИРИЛЕНКО: Каждый сам выбирает себе, он хочет в штанах играть или он хочет без штанов. Например, мне играть до определенного возраста не нравилось, мне стягивало как-то, неудобно было бегать. А, например, когда мне стало 30 лет и старше, мне стало удобно, потому что у меня сохранялось лучше тепло, меньше песок сыпался из меня, поэтому было удобно играть.

С. РЫБКА: Коротко. Могли бы что-то сказать о плей-офф, которые в NBA сейчас тоже идут. На кого ставку делаете?

А. КИРИЛЕНКО: В этом году поинтереснее немножко, чем в прошлом было. Потому что в прошлом как-то прямо… всем было понятно, «Голден Стэйт» очень сильно выделялся. И даже при «Кливленде» сильном все равно «Голден Стэйт» был как-то на голову выше. В этом году, с травмой Стивена Карри и с такой невнятной немножко игрой « Голден Стэйт», особенно в концовке сезона, как-то другие, мне кажется, команды почувствовали, что есть шанс. Например, я не очень верю в «Кливленд», но другие команды очень серьезно подтянулись. «Филадельфия» здорово играет сейчас, молодежная, наконец-то, выстрелила. «Бостон» играет отлично, даже при том, что они потеряли и Ирвинга, и Гордана Хеверда в начале сезона. На этом побережье «Хьюстон» здорово выглядит. «Новый Орлеан» вообще супер серию провел с «Портлендом», вообще камня на камне не оставил от них. Я думаю, сейчас следующие серии будут архиинтересные или архиважные для обеих противоборствующих сторон. Поэтому, я думаю, для поклонников баскетбола будет много чего посмотреть, поболеть.

С. РЫБКА: Это, разумеется, не ответ на вопрос, на кого делаете ставку. Но я его такого буквального и не ожидал. Спасибо большое за разговор.

А. КИРИЛЕНКО: Я хочу, «Юта» чтобы выиграла. Я за «Юту». Я играл 10 лет «Юте», пусть «Юта» выиграет.

С. РЫБКА: Имеете право. Глава Федерации баскетбола Андрей Кириленко был с нами. Спасибо.