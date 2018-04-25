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Роспотребнадзор будет проводить контрольные закупки по жалобам клиентов
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Роспотребнадзор будет проводить контрольные закупки по жалобам клиентов 

Российская Газета 51 минуту назад
В режиме тайного покупателя будет проверяться и ведомственная оперативная информация.
Обычно покупатель должен сам собирать доказательства, что его обманули, здесь же достаточно уведомить контрольное ведомство о нарушении закона о защите прав потребителей — Роспотребнадзор будет обязан отреагировать, говорит председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. У госторгинспекций было такое право до 2004 года. В советские годы таким образом боролись с обсчетами и обвесами, и продавцы как огня боялись проверяющих.
Проводить закупки сотрудники Роспотребнадзора будут группами из двух-трех человек с записью процесса на видео, участием двух свидетелей и с обязательным уведомлением прокуратуры. По отдельным нарушениям они сами вынесут решения, по другим — будут передавать дела в суд.
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