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Разразившийся эпичным чихом кот заворожил зрителей
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Разразившийся эпичным чихом кот заворожил зрителей 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Lenta.ru
Пользователей Reddit впечатлил кот, который 10 секунд готовился чихнуть. Зрителей порадовал результат и они вывели видео с чихающим котом в топ ресурса.
Посетители портала отметили магнетизм ролика. Некоторые пишут, что пересматривали его вновь и вновь. Другие признавали, что наблюдать за тем, как кот готовится чихнуть, — лучший способ поднять настроение. «Я сохраню это и отправлю его друзьям, когда у них будет плохой день. Спасибо за подаренную улыбку», — обращается к автору видео пользователь с ником Fl4cks.
Кое-кто удивился развязке видео. «Как-то это чихание звучало глубже, чем я ожидал!» — изумился VanVani.
Пользователи начали гадать, что же стало причиной эпичного чиха. «Может быть, у него аллергия на кошек. Бедняга», — предполагает Most_Juan_Ted.
Чихающий кот заставил юзеров вспомнить о собственных приступах чиха. Люди пишут, что чихают в неожиданным местах и по необычным причинам. Так, jazzieberry утверждает, что его друг чихает ровно по семь раз, когда выпьет, а Alternauts признается, что чихает после переедания.
На Reddit попытались установить рекордсмена по чиханию. Победителем стал пользователь, который утверждает, что однажды чихнул 11 раз подряд.
Среди комментаторов оказался пользователь, заявивший что в России верят в том, что слышать кошачье чихание — к удаче. «Это мое новое любимое суеверие», — подытожил юзер из другой страны.
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