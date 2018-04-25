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Флориан Товен: «Матчи с „Зальцбургом“ обещают быть невероятно захватывающими»
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Флориан Товен: «Матчи с „Зальцбургом“ обещают быть невероятно захватывающими» 

Спорт-Экспресс 40 минут назад
Полузащитник «Марселя» Флориан Товен отметил, что полуфинал Лиги Европы против «Зальцбурга» будет очень интересным. По словам француза, он с нетерпением ждет матчей с австрийцами.
— Это очень важные матчи. Не знаю, самые ли важный в моей карьере, но это масштабный европейский полуфинал, первый для «Марселя» за 14 лет, — приводит официальный сайт УЕФА слова Товена. — Думаю, на стадионе будет аншлаг. Нам необходимо сосредоточиться и не забегать вперед. Перспектива сыграть в финале Лиги Европы в Лионе очень привлекательна, это еще один стимул для нас. Но сначала нужно сделать все возможное в полуфинальных играх. У нас были некоторые проблемы с «Зальцбургом» на групповом этапе, поэтому матч обещает быть невероятно захватывающим. С нетерпением жду встречи с соперником на своем поле, когда болельщики будут неистово гнать «Марсель» вперед.
Первый матч полуфинала пройдет 26 апреля во Франции, ответный — 3 мая в Австрии. Оба клуба еще ни разу не играли в финалах Лиги Европы.
Марсель — Зальцбург
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