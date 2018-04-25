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Диего Симеоне: «Чтобы попасть в финал Лиги Европы потребуется смелость»
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Диего Симеоне: «Чтобы попасть в финал Лиги Европы потребуется смелость» 

Спорт-Экспресс 25 минут назад
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне накануне первого полуфинального матча Лиги Европы с «Арсеналом» отметил, что его команде понадобится смелость и холодная голова.
— С тех пор, как я возглавил «Атлетико», команда стала значительно лучше, — цитирует официальный сайт УЕФА Симеоне. — Чем выше планка нашей игры, тем выше уровень критики. Но я счастлив здесь. Я надеюсь, мы сможем выйти на "Эмирейтс", где «Арсенал» очень силен, с холодной головой. Чтобы попасть в финал потребуется смелость. Венгер? Я еще чувствую себя молодым тренером и я хотел бы наблюдать за ним и учиться у него. Место, которое он занимает в футболе, удивительно!
Игра состоится завтра на стадионе «канониров» и начнется в 22.05 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию. Ответный матч между «Атлетико» и «Арсеналом» пройдет 3 мая.
Арсенал — Атлетико
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