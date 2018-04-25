Диего Симеоне: «Чтобы попасть в финал Лиги Европы потребуется смелость»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне накануне первого полуфинального матча Лиги Европы с «Арсеналом» отметил, что его команде понадобится смелость и холодная голова.

— С тех пор, как я возглавил «Атлетико», команда стала значительно лучше, — цитирует официальный сайт УЕФА Симеоне. — Чем выше планка нашей игры, тем выше уровень критики. Но я счастлив здесь. Я надеюсь, мы сможем выйти на "Эмирейтс" , где «Арсенал» очень силен, с холодной головой. Чтобы попасть в финал потребуется смелость. Венгер? Я еще чувствую себя молодым тренером и я хотел бы наблюдать за ним и учиться у него. Место, которое он занимает в футболе, удивительно!

Игра состоится завтра на стадионе «канониров» и начнется в 22.05 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию. Ответный матч между «Атлетико» и «Арсеналом» пройдет 3 мая.

Арсенал — Атлетико