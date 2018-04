Куда уйдет Мбаппе: Топ-7 трансферов предстоящего лета

Килиан МбаппеПСЖ, нападающий, 19 лет Куда: «Реал» , «Манчестер Сити»

Мадридский «Реал» хотел приобрести молодого и талантливого нападающего «Реала» еще прошлым летом, да и сам Мбаппе не скрывал, что является поклонником «сливочных». Но в итоге форвард решил, что еще не готов к борьбе за место с топ-клубе и перебрался в ПСЖ. И дело вовсе не в солидной зарплате. предложенной парижанами, игрок здраво рассудил, что лучше окрепнуть в знакомой обстановке перед большим вызовом.

За прошедший год Килиан собрал все титулы во Франции, снова поиграл и позабивал в плей-офф Лиге чемпионов бок о бок с игроками экстра-класса, и вполне возможно, что он готов к следующему шагу. К тому же, парижанам необходимо расстаться с одним из дорогостоящих лидеров, иначе ПСЖ может быть отстранен от участия в еврокубках за нарушение финансового fair play.

Публикация от Kylian Mbappé (@k.mbappe29) 31 Мар 2018 в 3:34 PDT По сообщениям прессы, мадридцы готовы выложить за молодого футболиста 200 миллионов евро — в приоритетах Флорентино Переса он стоит выше, чем Неймар. Впрочем, у «Реала» есть конкурент — главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола летом планирует значительно усилить команду и Мбаппе входит в топ-2 его приоритетных целей. Разница лишь в том, что «Сити» готов летом потратить на трансферы 200 миллионов фунтов, а «Реал» соразмерную сумму готов выложить за одного Мбаппе.

Шансы на переход: 60%

НеймарПСЖ, нападающий, 26 лет Куда: «Реал», «Барселона»

Бразильский сериал, о котором мы писали уже не раз. Причин для того, чтобы покинуть ПСЖ у форварда целый ворох. Бразильский нападающий разочарован низким уровнем чемпионата Франции и вылетом «Пари Сен-Жермен» из Лиги чемпионов. Неймара также не устраивают отношение к нему болельщиков, регулярно освистывающих его, а также проблемы с одноклубниками. В начале сезона у бразильца возник конфликт с нападающим Эдинсоном Кавани, что внесло раскол в коллектив: часть игроков поддержала Неймара, но большинство — на стороне уругвайца.

Публикация от Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) 22 Ноя 2017 в 10:49 PST Кроме того, бразильский нападающий считает, что его шансы завоевать «Золотой мяч» улучшатся в мадридском «Реале». Правда переход экс-игрока «Барселоны» в «Реал» всегда чреват скандалами, а вслед за конфликтом с Кавани, может приключиться и конфликт с Криштиану Роналду из-за место первой скрипки в атаке. Да и личный контрак бразильца будет под стать его огромному ценнику — в Париже очень не хотят расставаться с Неймаром спустя всего год после его покупки.

Впрочем, Неймар неприхотлив и готов вернуться в «Барселону», из которой уехал во Францию со скандалом. Об этом не забыл президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу, который негативно относится к возможному возвращению игрока. Но сразу несколько звездных игроков «Барсы» положительно относятся к возможному камбэку бразильца. В их числе — Коутиньо, Иван Ракитич и, самое главное — Лионель Месси , к мнению которого в клубе привыкли прислушиваться. Так что возвращение блудного сына возможно, а учитывая. что Неймару оно нужнее, чем «Барселоне», каталонцы могут сэкономить на зарплате игрока.

Шансы на переход: 90%

Нападающий сборной Польши заскучал в Германии. У «Баварии» в Бундеслиге нет достойных противников, как и у ПСЖ во Франции, а шансы выиграть Лигу чемпионов и замахнуться на «Золотой мяч» куда выше в мадридском «Реале». Поляк уже, по информации СМИ провел переговоры со «сливочными» и достиг предварительной договоренности — контракт по схеме «2+1», а также повышение зарплаты. Как сообщают испанские СМИ, Левандовский даже сказал игрокам «Баварии», что хочет уйти в «Реал».

Footballer of the year 2017 in Poland! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆… Публикация от Robert Lewandowski (@_rl9) 11 Фев 2018 в 4:08 PST Не в пользу Роберта играет его возраст, но Криштиану Роналду уже показал, как можно играть в топ-клубе в 33 года. Сам КриРо в свое время советовал Левандовскому перебираться в Мадрид. В Мюнхене, впрочем, совсем не обрадованы перспективой потери своего главного бомбардира и отпускать его не собираются, задрав ценник на игрока до небес — торги начинаются с отметки в 100 миллионов евро. На руку «Баварии» играет то, что в контракте Левандовского не прописана сумма отступных.

Шансы на переход: 45%

Египтянин проводит феноменальный сезона, по итогам которого он может выиграть с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, отобрать у Лионеля Месси очередную «Золотую Бутсу» и даже, чем черт не шутит, впервые за долгие годы вмешаться в спор двух титанов за «Золотой мяч». Неудивительно, что Мо стал лакомой трансферной целью для всех топ клубов. Но претендентам придется раскошелиться.

Congratulations Mo! 👏👑🔴 #LFC #LiverpoolFC #Salah #MoSalah #PFA #POTY #PFAawards Публикация от Liverpool Football Club (@liverpoolfc) 22 Апр 2018 в 3:18 PDT Салах мог перейти в «Реал» прошлым летом, мадридцам предложили приобрести на тот момент игрока «Ромы» за 40 миллионов евро, однако главный тренер сливочных Зинедин Зидан отказался от услуг египтянина. В итоге он перешел в «Ливерпуль» за 42 миллиона. По итогам этого сезона его ценник вырос, как минимум до 150 миллионов евро. По сообщениям СМИ, теперь «Реал» намерен предложить «Ливерпулю» за нападающего 140 миллионов евро и полузащитника Дани Себальоса в придачу.

И понять Зидана можно: у Салаха отличный дриблинг, удар и божественная левая нога. Для Переса есть еще огромный плюс в плане маркетинга, учитывая египетскую медийность Мо. Вряд ли будет отставать в борьбе за лидера мерсисайдцев и «Барселона». Разумется, Юрген Клопп не хочет расставаться с системообразующим игроком, на которого много завязано в плане командной игры. Но «Ливерпулю» не впервой расставаться с лидерами за огромные деньги: достаточно вспомнить уходы Хаби Алонсо, Фернандо Торреса Луиса Суареса и Филиппе Коутиньо. Впрочем, немецкий тренер вцепится в своего лучшего игрока, как бульдог, и без серьезной схватки не отпустит его.

Шансы на переход: 15%

Еще прошлым летом Зинедин Зидан настаивал на трансфере Азара, не скрывая, что с давних пор является большим поклонником таланта бельгийского футболиста. По слухам и сам Эден учил испанский язык и не прочь был попробовать свои силы на «Сантьяго Бернабеу», но после чемпионского сезона остался в Лондоне. И, видимо, совершил ошибку. «Челси» провалился в Лиге чемпионов и в чемпионате, где на данный момент квалифицируется лишь в Лигу Европы.

113 years of @chelseafc a win and my 200th @premierleague game. Great to be a blue! Thank you everyone 💪🏼 113 ans de @chelseafc, une victoire et mon 200ème match en @premierleague Formidable d’être un Blue! Merci à tous les supporters 💪🏼 #cfc Публикация от Eden Hazard (@hazardeden_10) 11 Мар 2018 в 7:20 PDT При этом, Перес обычно берет игроков в атаку после супер ярких сезонов, а бельгиец не блистал, во многом из-за оборонительной тактики Антонио Конте. И теперь Азар, как и еще ряд игроков «Челси», крепко задумался над тем, стоит ли продлевать контракт, несмотря на то, что лондонский клуб готов платить ему по новому соглашению 300 тысяч фунтов в неделю (против 200 тысяч по действующему соглашению). Ценник на Эдена Азара также начинается со 100 миллионов евро.

Помимо «Реала» в Азаре очень заинтересован «Манчестер Сити», но «Челси» наверняка не захочет усиливать конкурента по премьер-лиге.

Шансы на переход: 65%

Сага с уходом Гризманна из «Атлетико» началась еще прошлым летом — француз понял, что пора что-то менять, иначе так и будешь раз за разом оставаться вторым, уступая Криштиану Роналду в финалах крупных турниров или голосованиях за звание лучшего игрока. Предложений у Антуана хватало, но Диего Симеоне удалось убедить своего игрока задержаться еще на годик, благо в Мадриде тому было очень комфортно, тепло и солнечно.

Un premio del equipo y de la afición 🤙🏼🤙🏼 Публикация от Antoine Griezmann (@antogriezmann) 12 Мар 2018 в 3:42 PDT Но в этом сезоне «Атлетико» провалился в Лиге чемпионов и не сумел навязать «Барселоне» борьбу за чемпионство, что еще сильнее подталкивает Гризманна к смене клуба. В контракте 27-летнего форварда прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро, которую готова заплатить., например, «Барселона», хотя ей и придется расстаться с парой игроков, чтобы уложиться в условия финансового фэйр-плей. Есть, по информации СМИ, предложения и из «МЮ», и хитрая схема с обменом на Пауло Дибалу из «Ювентуса».

«Атлетико» рассчитывает, что сможет убедить Гризманна остаться, предложив ему зарплату в 20 миллионов евро, а Диего Симеоне признает, что Гризманна нужно сначала убедить в том, что команда будет развиваться — например выиграть Лигу Европы. Сам футболист отметил, что намерен определиться с будущим до начала ЧМ-2018, чтобы полностью сосредоточиться на выступлении за сборную Франции.

Шансы на переход: 70%

Давид Де Хеа«МЮ», вратарь, 27 лет Куда: «Реал»

Возрождение уже известной, длящейся несколько сезонов саги, полной неотправленных факсов и сорвавшихся на последних минутах соглашений. Руководство «Реала» разочаровано тем, что Кейлор Навас продолжает допускать ошибки в важных матчах (это едва не стоило мадридцам места в полуфинале ЛЧ) и собирается подписать звездного голкипера. Рассматриваются кандидатуры Доннаруммы, Куртуа, Алисона и, конечно же, Давида Де Хеа, который однажды уже чуть не перешел в Королевский клуб.

MANCHESTER.IS.RED. 🔴 #mufc Публикация от David De Gea (@d_degeaofficial) 7 Апр 2018 в 12:41 PDT Давид Де Хеа входил в команду года АПЛ по версии ПФА 5 раз за 7 лет пребывания в Англии. Это сезон он также провел на высшем уровне, немного уступив Салаху в борьбе за звание лучшего игрока АПЛ. По сообщением СМИ, игрок еще до ЧМ-2018 собирается подписать с клубом новый пятилетний контракт, по которому будет получать около 350 000 фунтов в неделю Осуществить трансфер будет очень непросто. Но это же «Реал»!

Шансы на переход: 10%