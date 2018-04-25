​Буффон: «Если „Наполи“ станет чемпионом, поздравим его, никаких проблем»

Легендарный голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон считает увлекательной борьбу за чемпионство с «Наполи».

"Это захватывающая кампания, борьба в которой ведётся за каждое очко. За последние несколько дней мы потеряли пять важных очков, однако всё ещё занимаем первую строчку в таблице. Мы должны продержаться на вершине до самого конца", — отметил Буффон в интервью JTV.

"Конечно, если соперник будет лучше нас, мы снимем шляпы. Кто бы ни выиграл в забеге из 38 матчей, он заслужит это право, поскольку ошибки могут быть сбалансированы удачными моментами. У нас не будет никаких проблем с тем, чтобы поздравить соперника с чемпионством и пожать им руки".