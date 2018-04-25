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Зидан и Хайнкес входят в тройку лучших тренеров, по проценту выигранных матчей в Лиге Чемпионов
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Зидан и Хайнкес входят в тройку лучших тренеров, по проценту выигранных матчей в Лиге Чемпионов 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Так, данный показатель у наставника «сливочных» равняется 67%, а у его сегодняшнего соперника — 73%. Лидером же в данном рейтинге является, работавший с каталонской «Барселоной», Луис Энрике со значением 73%.
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