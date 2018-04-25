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Самарец Матвей Силаев стал призером чемпионата Европы по аэротрубным дисциплинам
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Самарец Матвей Силаев стал призером чемпионата Европы по аэротрубным дисциплинам 

ТРК Губерния 1 час назад
Матвей Силаев взял бронзу на первом чемпионате по аэротрубным дисциплинам.
О таких воздушных кульбитах и человек-паук не мечтал. Несколько раз в неделю Матвей Силаев вместе с отцом Антоном поднимаются к вершине аэротрубы, чтобы покорять воздушные потоки внутри нее. Папа-тренер — это и просто, и сложно одновременно. С одной стороны, мешают эмоции, с другой — совершенствовать мастерство можно не только во время тренировки. Возникла идея — обсудили в любой подходящий момент.
Антон и сам прыгает с парашютом, летает в трубе, сына познакомил с воздушным спортом лет в 5, но любви с первого взгляда не случилось. Матвей начал серьезно тренироваться только с 9 лет. Всего за три года дорос до чемпионата Европы, на котором они хотели просто не быть последними, а вошли в тройку лучших. «Моральная вся часть была на мне. Естественно, волнение, все это. Минимально старался нагружать сына, сам старался как-то сильно его не напрягать волнением, чтобы он был более расслаблен, более спокоен, потому что лучше все равно не выступишь, чем умеешь уже», — признался Антон Силаев.
Аэротрубные дисциплины — вид спорта новый, непривычный. Даже ошибки тут своеобразные. Для успеха нужно быть аккуратным и уметь чувствовать время без часов. Важна и эмоциональная составляющая. Матвей Силаев рассказал: «Вот, например, мне произвольно надо пролетать 1 минуту, если я где-то лишних 10 секунд или 5 секунд, то уже минус балл, это ошибка уже. Тем более еще задевать стекла, неровно, вставать на сетку — это ошибки. Главное — улыбаться, не надо вот таким грустным быть при судьях, просто улыбаться».
Через две недели у Силаевых — чемпионат России, отборочный на мировое первенство. Мечта Матвея — стать олимпийским чемпионом, уверен, аэротрубные дисциплины к его совершеннолетию войдут в программу игр. Выступать к этому моменту, скорее всего, смогут дуэтом с отцом, как раз сравняются по весу.
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