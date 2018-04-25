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Диего Симеоне: Надеюсь, что «Атлетико» сыграет раскованно на стадионе «Арсенала»
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Диего Симеоне: Надеюсь, что «Атлетико» сыграет раскованно на стадионе «Арсенала» 

Советский спорт 1 час назад
«С тех пор, как я приехал в Мадрид, команда стала значительно сильнее. По мере того, как мы поднимали планку, критики тоже становилось больше. Я доволен нашим нынешним уровнем. Надеюсь, мы сможем психологически раскованно сыграть на стадионе, где „Арсенал“ очень силен. Потребуется смелость, чтобы выйти в финал.
Первое, что приходит на ум (об Арсене Венгере) — это восхищение. Ему пришлось изобретать себя заново. Я считаю себя молодым тренером, хочу наблюдать за ним и учиться у него. Он занял удивительную нишу в футболе.
Месут Озил потрясающе видит поле. Он управляет скоростью перехода „Арсенала“ от одной фазы игры к другой. Если он хочет, чтобы команда играла быстро, он сделает так, чтобы она играла быстро», — цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.
Матч «Арсенал» — «Атлетико» состоится 26 апреля и начнется в 22:05 по Москве.
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