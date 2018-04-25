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Арсен Венгер: «Атлетико» не имеет слабых сторон"
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Арсен Венгер: «Атлетико» не имеет слабых сторон" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер перед первым матчем полуфинала Лиги Европы против «Атлетико» отметил, что мадридцы отлично играют как в защите, так и в нападении. По словам французского специалиста, его команде нужно провести идеальную игру, чтобы добиться успеха.
— Мы должны использовать наши сильные стороны. Мы команда, которая любит вести игру, любит контролировать мяч, — приводит официальный сайт УЕФА слова Венгера. — «Атлетико» очень сильная команда — взгляните на таблицу чемпионата Испании, это второй по силе клуб страны — так что мы должны выложиться по полной и быть предельно внимательными. По большому счету мадридцы не имеют слабых сторон: они одинаково хороши как в защите, так и в нападении, поэтому и мы должны провести идеальную игру.
Первый матч между «Арсеналом» и «Атлетико» пройдет завтра в Лондоне и начнется в 22.05 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Ответная игра состоится 3 мая в Мадриде.
Арсенал — Атлетико
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