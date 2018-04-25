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Моуринью: «Мы с Венгером можем стать друзьями в будущем, если он меня уважает»
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Моуринью: «Мы с Венгером можем стать друзьями в будущем, если он меня уважает» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о своем отношении к наставнику «Арсенала» Арсену Венгеру, который покинет «канониров» по окончании сезона.
"Если он уважает меня хотя бы на 50% от того, на сколько уважаю его я, тогда мы можем стать друзьями в будущем. Я очень уважаю его.
Но реальность такова, что он работал в «Арсенале», стал чемпионом Англии, а я приехал сюда в 2004 году и хотел украсть его титул. Это футбол. Я уважаю его, я хотел показать это на протяжении последних лет.
Мне жаль, что после сэра Алекса Фергюсона из Премьер-лиги уходит и другая великая личность", — цитирует Моуринью Sky Sports.
Моуринью — о Венгере: «Бывает так, что больше уважают друг друга те тренеры, между которыми есть проблемы»
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