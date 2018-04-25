Ловрен: «Мы показали всему миру, на что способны»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен не скрывает восторга от результата первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ромы» (5:2).

"Фантастический матч, невероятная атмосфера с самого начала, мы вновь продемонстрировали свой уровень. Мы создали много моментов. Было приятно наблюдать за болельщиками. Мы показали всему миру, на что способны.

В последние 10-15 минут мы больше боролись с соперником, пытались вернуть себе контроль над происходящим. Я уверен, мы сможем добиться нужного результата в Риме.

Они любят играть в футбол. Вероятно, к ответной встрече они сделают некоторые изменения, но им придется много атаковать. У нас будут шансы, мы сыграем так, как будто первый матч завершился вничью 0:0", — цитирует Ловрена официальный сайт «Ливерпуля».