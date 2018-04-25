Российские специалисты проверили территорию, где пройдет спортивный праздник «Гонка героев» в Таджикистане 

Совместно с представителями Таджикской академии сельскохозяйственных наук они составили картографию местности, на которой разместят полосу препятствий и места для размещения участников соревнований.
Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане совместно с сотрудниками Таджикской академии сельскохозяйственных наук начали первый этап подготовки местности к проведению «Гонки героев». Специалисты взяли на анализ пробы почвы и воды на соответствие санитарным нормам. Их направили для дальнейшего лабораторного исследования.
Кроме того, военнослужащие совместно с представителями академии составили картографию местности, на которой разместят полосу препятствий и места для размещения участников соревнований.
После получения результатов анализа специалисты примут решение по оценке готовности территории для спортивного праздника.