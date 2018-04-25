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Клопп: «Если бы Неймар не ушёл в „ПСЖ“, Коутиньо по-прежнему был бы с нами»
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Клопп: «Если бы Неймар не ушёл в „ПСЖ“, Коутиньо по-прежнему был бы с нами» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, каков был бы матч между «Ромой» и «Ливерпулем», если бы Мохамед Салах играл за римлян.
"Если честно, мне не интересен этот вопрос. Если бы Неймар не ушёл в «ПСЖ», Филиппе Коутиньо по-прежнему был бы с нами. От этого жизнь «Ромы» не стала бы намного проще. Так что это все «если». Конечно, мы надеялись, что он внесет изменения в нашу игру. Он проводит невероятный сезон.
Мы будем и дальше помогать ему, чтобы он смог продолжать играть в такой футбол. Салах отлично справляется со своими задачами, мы очень счастливы, что смогли заполучить его", — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
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