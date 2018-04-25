Советский спорт: последние новости

«Химки» обыграли ЦСКА и сократили отставание в серии 1/4 финала Евролиги

Диего Симеоне: Надеюсь, что «Атлетико» сыграет раскованно на стадионе «Арсенала»

Жером Боатенг: «Бавария» уверена в своих силах, сделаем все для победы над «Реалом»