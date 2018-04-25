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«Бавария» — «Реал». Роббен заменен из-за травмы
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«Бавария» — «Реал». Роббен заменен из-за травмы 

Советский спорт 1 час назад
На восьмой минуте Роббена заменил Тиаго Алькантара. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
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