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«Бавария» проиграла «Реалу» в первом матче1⁄2 финала Лиги чемпионов
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«Бавария» проиграла «Реалу» в первом матче1⁄2 финала Лиги чемпионов 

Эхо Москвы 1 час назад
Королевский клуб стал очевидным фаворитом перед ответным матчем в Мадриде.
Уже в самом начале игры хозяев Альянс-Арены поджидала неприятность. Получил травму и вынужден был покинуть поле Арьен Роббен. Не прошло и получаса, как мюнхенцы по той же причине лишились столпа обороны Боатенга. И хотя к этому моменту «Бавария» была впереди после точного удара Киммиха, было очевидно, что без двух лидеров немцам придется нелегко. Неудивительно, что вскоре после этого «Реал» отыгрался. Удар Марсело с лета оказался безукоризненным по точности.
После перерыва игра приобрела более закрытый характер. Стало понятно, что все решит первая серьезная ошибка, которую и совершил Рафинья, на ровном месте подаривший мяч мадридцам. Выход два в одного уверенно реализовал Марко Асенсио. 2-1 в пользу «Реала».
Ответный полуфинал пройдёт в Мадриде 1 мая.
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