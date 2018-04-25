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Ушел из жизни создатель «ФК инвалидов „Олимпия-Тихвин“
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Ушел из жизни создатель «ФК инвалидов „Олимпия-Тихвин“ 

Ivyborg.ru 1 час назад
23 апреля 2018 года на 58-м году жизни скончался Мераб Михайлович БАРАМИДЗЕ, директор общественной организации «Футбольный клуб инвалидов „Олимпия-Тихвин“, тренер сборной команды России по футболу среди детей и подростков с ограниченными возможностями.
М. М. Барамидзе родился в городе Батуми Грузинской ССР. В дальнейшем биография Мераба Михайловича была тесно связана с Тихвином: здесь он проходил срочную военную службу, сюда вернулся в 1985 году после окончания Батумского педагогического института.
В 1997 году М. М. Барамидзе создал общественную организацию „Футбольный клуб инвалидов „Олимпия-Тихвин“, а через год организовал футбольную команду детей-инвалидов с одноименным названием. Под руководством талантливейшего тренера Мераба Барамидзе команда „Олимпия-Тихвин“ становилась неоднократным призером Кубка Президента РФ, чемпионатов и первенств России по футболу среди лиц с заболеванием ДЦП, победителем и призером самых престижных мировых состязаний. На протяжении нескольких лет М. М. Барамидзе признавался лучшим тренером Ленинградской области.
Государство отметило заслуги Мераба Михайловича многочисленными званиями и наградами, в том числе медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени. Но самое главное достижение — это, несомненно, деятельное участие М. М. Барамидзе в судьбах „особенных“ детей, которые в его лице обрели долгожданную поддержку, нашли свой жизненный путь.
Все, кому довелось общаться и работать с Мерабом Михайловичем, запомнят его грамотным руководителем, талантливым педагогом, тренером с большой буквы, умелым организатором, творчески мыслящим и жизнелюбивым человеком.
Наследие его мастерства надолго останется в умах спортсменов, которые передадут этот бесценный опыт молодым поколениям.
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