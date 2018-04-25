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Моуринью: «Знал, что моментального успеха в „Манчестер Юнайтед“ не будет»
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Моуринью: «Знал, что моментального успеха в „Манчестер Юнайтед“ не будет» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер ”Манчестер Юнайтед” Жозе Моуринью заявил, что доволен своей работой, так как не ждал быстрого успеха. Моуринью работает в «МЮ» с 2016 году и за это время выиграл Лигу Европы и Кубок лиги.
”Я знал клуб, в который шел. Одно дело идти в клуб, готовый побеждать, где от тебя требуются только последние штрихи, твои личные качества и знания. И я знал, что это — не случай «МЮ». Владельцы это знали, директор клуба знал.
Так что вопрос был в том, готов ли я к такой работе на данном этапе своей карьеры. И да, я готов, ведь всегда берусь за что-то новое. Так что когда я сюда пришел, знал, что моментального успеха не будет", — цитирует Моуринью Sky Sports.
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