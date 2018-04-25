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Легков: с 2010 по 2015 год у меня было взято 156 допинг-проб
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Легков: с 2010 по 2015 год у меня было взято 156 допинг-проб 

Чемпионат.com 1 час назад
Олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи в масс-старте на 50 км россиянин Александр Легков не исключил вероятности обращения в суд после оправдательного приговора Спортивного арбитражного суда в Лозанне. «В период с 2010 по 2015 год у меня было взято 156 допинг-проб, из них 130 с чем-то, сейчас я могу путаться, плюс-минус две-три, это всё было взято в Европе. Естественно, если бы были проблемы с этим, об этом узнали.
Что касается возможного обращения в суд, то, конечно, мысли такие не то что были, а мысли такие идут вообще извне — от друзей, от знакомых, от каналов, от корреспондентов, от адвокатов, я не знаю, но я об этом сейчас не думаю. Для меня важно просто жить, заниматься своим любимым делом, проводить время с семьёй, и если примут такое решение и пойдут дальше, то, наверное, нужно будет это делать», — сказал Легков в эфире Первого канала.
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