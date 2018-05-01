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Болельщица поделилась планом выживания на «Ростов Арене»
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Болельщица поделилась планом выживания на «Ростов Арене» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Жители Ростова-на-Дону прибыли на второй тестовый матч на стадионе «Ростов Арена». Об этом сообщает «Советский спорт».
Игра состоялась между ФК «Ростов» и ФК «Тосно». Положительных отзывов от местных жителей не было.
Одна из болельщиц поделилась «планом выживания на „Ростов Арене“». Среди недочетов оказались долгие очереди на досмотр и сканирование билета, неправильная нумерация рядов, крутые подъемы по лестницам, неприятные для тела кресла, грубое поведение работников, а также сложный путь до секторов B и C.
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