Болельщица поделилась планом выживания на «Ростов Арене»

Жители Ростова-на-Дону прибыли на второй тестовый матч на стадионе «Ростов Арена». Об этом сообщает «Советский спорт».

Игра состоялась между ФК «Ростов» и ФК «Тосно». Положительных отзывов от местных жителей не было.

Одна из болельщиц поделилась «планом выживания на „Ростов Арене“». Среди недочетов оказались долгие очереди на досмотр и сканирование билета, неправильная нумерация рядов, крутые подъемы по лестницам, неприятные для тела кресла, грубое поведение работников, а также сложный путь до секторов B и C.