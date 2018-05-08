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Букмекеры: «Спартак» обыграет «Ростов»
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Букмекеры: «Спартак» обыграет «Ростов» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: 161.ru
Сегодня состоится матч 29-го тура чемпионата России "Спартак" — «Ростов». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч «Спартак» — «Ростов»
Прогноз Winline — П1 1,63 — Н 3,98 — П2 5,85  Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».
Прямая трансляция матча «Спартак» — «Ростов» — в субботу, 5 мая, на канале «Наш футбол».
Ориентировочные составы команд
"Спартак": Селихов — ПЕТКОВИЧ, Кутепов, ТАСКИ, Ещенко — Фернанду, Тимофеев — САМЕДОВ, Зобнин, Промес — ЛУИЗ АДРИАНУ.
"Ростов": Абаев — Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Сигурдссон, Скопинцев — ЮСУПОВ — Калачев, Гацкан, Ионов — Шомуродов.
ПОТЕРИ: Ананидзе, Глушаков, Джикия, Максимович, Зе Луиш (травмы) — нет.
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