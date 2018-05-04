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Третий тестовый матч ЧМ-2018 в Ростове будут обслуживать 150 автобусов-шаттлов
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Третий тестовый матч ЧМ-2018 в Ростове будут обслуживать 150 автобусов-шаттлов 

ТАСС 40 минут назад
Фото: 161.ru
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая. /ТАСС/. Доставку зрителей на стадион «Ростов-Арена» во время третьего тестового матча, который состоится 13 мая, будут обеспечивать 150 автобусов-шаттлов, сообщил журналистам в пятницу министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.
"Будет работать 150 автобусов-шаттлов, по сравнению со вторым матчем это увеличение, потому что будет полная загрузка стадион. Возможностей транспортной системы хватит, чтобы доставить и вывезти со стадиона всех болельщиков", — сказал Иванов.
По его словам, в день тестового матча, а также непосредственно в дни чемпионата, жителям города настоятельно не рекомендуется пользоваться личным транспортом, несмотря наличие парковки торгового центра «Мегамаг» в непосредственной близости к «Ростов-Арене».
"Возможности этой парковки ограничены, в день второго тестового матча она была заполнена более чем за час до начала", — добавил министр.
Третий тестовый матч на «Ростов-Арене»состоится 13 мая. Власти города и области рассчитывают в это день на полную загрузку стадиона — 45 тыс. зрителей.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей мирового первенства. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).
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