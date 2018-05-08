Центр города закроют для машин и автобусов во время тестового матча на «Ростов Арене»

Десять основных транспортных магистралей донской столицы будут недоступны для автомобилистов 13 мая с 09:00 до 18:30. Это связано с тем, что в воскресенье на новом стадионе пройдет третий тестовый матч. ФК «Ростов» примет екатеринбургский «Урал». Рассказываем, какие дороги будут закрыты для транспорта и где искать пути объезда.

Итак, 13 мая с 09:00 до 18:30 движение для машин и городского транспорта будет закрыто на следующих улицах:

на Левобережной на участке от Шоссейной до кольцевого пересечения с Магистральной улицей общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной;

Ворошиловский мост (низовая (западная) часть);

на проспекте Театральном (на участке от улицы Большой Садовой до улицы Максима Горького);

на улице Московской (на участке от переулка Соборного до Ворошиловского проспекта);

на Садовой (на участке от Крепостного до Театрального проспекта).

Карта перекрытия движения в Ростове во время матча

А на этих участках 13 мая смогут ездить смогут только шаттлы для болельщиков и аккредитованный транспорт:

на улице Большой Садовой (на участке от Ворошиловского до Крепостного);

на Серафимовича (на участке от Газетного до Ворошиловского);

на Суворова (от проспекта Кировского до Крепостного);

на переулке Крепостном (на участке от Суворова до Садовой);

на Ворошиловском (на участке от Садовой до Ворошиловского моста)

на Ворошиловском мосту (верховая (восточная) часть);

на Южном подъезде к городу Ростову (на участке от съезда на Темерницкий мост до Ворошиловского моста);

на Магистральной улице общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной;

на Левобережной (на участке от кольцевого пересечения с Магистральной улицей общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной и до улицы Чемордачка).

— В воскресенье будет организовано двустороннее движение на участке от Ворошиловского до Газетного по Шаумяна, Социалистической, Темерницкой, Тургеневской, Обороны, — сообщили в пресс-службе городской администрации.