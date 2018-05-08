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Центр города закроют для машин и автобусов во время тестового матча на «Ростов Арене»
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Центр города закроют для машин и автобусов во время тестового матча на «Ростов Арене» 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Десять основных транспортных магистралей донской столицы будут недоступны для автомобилистов 13 мая с 09:00 до 18:30. Это связано с тем, что в воскресенье на новом стадионе пройдет третий тестовый матч. ФК «Ростов» примет екатеринбургский «Урал». Рассказываем, какие дороги будут закрыты для транспорта и где искать пути объезда.
Итак, 13 мая с 09:00 до 18:30 движение для машин и городского транспорта будет закрыто на следующих улицах:
на Левобережной на участке от Шоссейной до кольцевого пересечения с Магистральной улицей общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной;
Ворошиловский мост (низовая (западная) часть);
на проспекте Театральном (на участке от улицы Большой Садовой до улицы Максима Горького);
на улице Московской (на участке от переулка Соборного до Ворошиловского проспекта);
на Садовой (на участке от Крепостного до Театрального проспекта).
Карта перекрытия движения в Ростове во время матча
А на этих участках 13 мая смогут ездить смогут только шаттлы для болельщиков и аккредитованный транспорт:
на улице Большой Садовой (на участке от Ворошиловского до Крепостного);
на Серафимовича (на участке от Газетного до Ворошиловского);
на Суворова (от проспекта Кировского до Крепостного);
на переулке Крепостном (на участке от Суворова до Садовой);
на Ворошиловском (на участке от Садовой до Ворошиловского моста)
на Ворошиловском мосту (верховая (восточная) часть);
на Южном подъезде к городу Ростову (на участке от съезда на Темерницкий мост до Ворошиловского моста);
на Магистральной улице общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной;
на Левобережной (на участке от кольцевого пересечения с Магистральной улицей общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной и до улицы Чемордачка).
— В воскресенье будет организовано двустороннее движение на участке от Ворошиловского до Газетного по Шаумяна, Социалистической, Темерницкой, Тургеневской, Обороны, — сообщили в пресс-службе городской администрации.
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