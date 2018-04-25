Во время второго тестового матча Ворошиловский мост оставят открытым

Первая тестовая игра на стадионе «Ростов Арена» показала, где требуются доработки. В частности, не хватило видеокамер на Ворошиловском мосту и высокой скорости интернета в этой зоне: многие решили пройтись пешком, это создало нагрузку на сеть. Ко второму матчу власти пообещали решить эти проблемы.

Второй тестовый матч на «Ростов Арене» пройдет 29 апреля. Во время него мост не будут перекрывать, как это делали во время первой игры на стадионе, сообщил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов

— После первого матча мы приняли решение установить видеонаблюдение в этой зоне, — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев

Операторы сотовой связи установили системы, которые ускорят интернет.

— Это была вынужденная мера. Во время первого тестового матча много людей шли пешком со стороны Ворошиловского моста, соответственно трафик вырос, — рассказал министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин

Второй тестовый матч на стадионе «Ростов Арена» пройдет 29 апреля, встретятся клубы «Ростов» и «Тосно».