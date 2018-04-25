Белорусские призеры Паралимпиады встретились с особенными детьми

В Минске призеры Паралимпиады встретились с детьми, у которых проблемы со зрением. Спортсмены привезли им медали и поддержку, передает «МИР 24».

Воспитанники спецшколы с удовольствием общались с чемпионами. Для гостей они подготовили музыкальные номера — пели песни, играли на инструментах, читали стихи.

«Хочется своей жизнью, своим примером, своими результатами и стремлениями показывать, что любой человек, независимо от того с ограниченными возможностями или не с ограниченными, может достичь любого результата, которого он захочет сам», — рассказала трехкратная чемпионка Игр в Пхенчхане Светлана Сахоненко.

«Хороший пример, потому что паралимпийцы они никогда не сдаются. Идут к своей цели и достигают всего, чего хотят», — поделилась впечатлениями ученица специальной общеобразовательной школы №188 Мариана Бабич.

Напомним, что белорусская паралимпийская сборная привезла из Пхенчхана 12 медалей, из них четыре — высшей пробы.

Ранее с паралимпийцами встретился президент страны Александр Лукашенко

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