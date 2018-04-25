Симеоне: «Арсенал» будет предельно мотивирован"

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне считает, что соперник по полуфиналу Лиги Европы в лице лондонского «Арсенала» будет предельно мотивирован.

"Нам предстоит столкнуться с непростой командой", — отметил Симеоне на предматчевой пресс-конференции. «У них есть история в еврокубках. При этом в финал хотят пройти обе команды.

Завтра мы сыграем на чудесном стадионе. Их болельщики будут поддерживать команду на все 100 процентов. На данный момент мы находимся на важнейшем отрезке сезона».

Первый полуфинальный матч «Арсенал» — «Атлетико» состоится 26 апреля, в 22:05 МСК. Ответный поединок пройдет в Мадриде 3 мая.