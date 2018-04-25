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«Интер» может отказаться от трансфера Рафиньи
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«Интер» может отказаться от трансфера Рафиньи 

Soccer News 35 минут назад
Фото: Soccer News
Миланский «Интер» может отказаться от трансфера полузащитника каталонской «Барселоны» Рафиньи Алькантары.
Как информирует El Mundo Deportivo, «нерадзурри» заинтересованы в подписании 25-летнего хавбека на постоянной основе, однако из-за нежелания «сине-гранатовых» снижать его трансферную стоимость, которая равняется 35-ти миллионам евро, они могут свернуть переговоры по его трансферу.
В нынешнем сезоне Рафинья сделал 3 результативные передачи в 14 матчах за «Интер», за который он выступает на правах аренды.
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