«Интер» может отказаться от трансфера Рафиньи

Миланский «Интер» может отказаться от трансфера полузащитника каталонской «Барселоны» Рафиньи Алькантары.

Как информирует El Mundo Deportivo, «нерадзурри» заинтересованы в подписании 25-летнего хавбека на постоянной основе, однако из-за нежелания «сине-гранатовых» снижать его трансферную стоимость, которая равняется 35-ти миллионам евро, они могут свернуть переговоры по его трансферу.

В нынешнем сезоне Рафинья сделал 3 результативные передачи в 14 матчах за «Интер», за который он выступает на правах аренды.