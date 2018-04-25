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Военнослужащий ЦВО стал победителем многодневной велогонки в Сочи
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Военнослужащий ЦВО стал победителем многодневной велогонки в Сочи 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего в заездах приняли участие представители 18 команд из разных регионов России, преодолевшие в ходе соревнования более 450 км.
Военнослужащий из самарской спортивной роты ЦСКА Валерий Фаткуллин стал победителем многодневной велогонки «Гран-при Сочи», которая проходила в южной столице России.
По итогам четырех этапов соревнований он показал лучший результат. Всего в заездах приняли участие 18 команд из разных регионов России, которые преодолели более 450 км трассы
Спортрота в Самаре является специальным воинским подразделением Минобороны России, куда призываются на службу спортсмены по олимпийским видам спорта из военных комиссариатов на территории Центрального военного округа.
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