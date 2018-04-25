Военнослужащий ЦВО стал победителем многодневной велогонки в Сочи

Всего в заездах приняли участие представители 18 команд из разных регионов России, преодолевшие в ходе соревнования более 450 км.

Военнослужащий из самарской спортивной роты ЦСКА Валерий Фаткуллин стал победителем многодневной велогонки «Гран-при Сочи», которая проходила в южной столице России.

По итогам четырех этапов соревнований он показал лучший результат. Всего в заездах приняли участие 18 команд из разных регионов России, которые преодолели более 450 км трассы