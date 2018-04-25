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Джанлуиджи Буффон: «Если „Наполи“ выиграет серию А, мы снимем перед ними шляпы»
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Джанлуиджи Буффон: «Если „Наполи“ выиграет серию А, мы снимем перед ними шляпы» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отметил, что любой, кто выиграет чемпионат Италии, заслуживает этого. По словам голкипера, если «Наполи» сможет занять первое место, туринцы поздравят их.
— Конечно, если «Наполи» выиграет серию А, если они будут лучше нас, мы снимем перед ними шляпы, — цитирует Football Italia Буффона. — Тот, кто после 38 матчей завершает сезон на вершине, заслуживает там находиться, поскольку смог найти баланс между ошибками и удачными моментами. Мы без проблем пожмем руки неаполитанцам и поздравим их.
На данный момент «Ювентус» с 85 очками идет на первом месте, «Наполи» занимает вторую строчку, уступая один балл. В 35 туре чемпионата Италии туринцы встретятся с «Интером». Матч состоится 28 апреля в Милане. «Наполи» ожидает визит в гости к «Флоренции» 29 апреля.
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