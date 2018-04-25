Умар Кремлев: «Россияне выступили на твердую четверку на юниорском ЧЕ»

Руководитель Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал итоги юниорского чемпионата Европы, который прошел в итальянском Розетто-дель-Абруццуо. Россияне завоевали шесть золотых медалей (5 — мужчины, 1 — девушки).

— Девушки — это отдельная история. Молодежь выступила хорошо, а девушкам надо еще работать, — сказал Кремлев. — В том году они завоевали четыре золота. Пацаны показали себя хорошо, но не супер, надо работать, могли и больше медалей взять. К примеру, Борис Карибян был фаворитом, мог быт и выиграть, а так молодцы, тренерский штаб хорош отработал. Можно поставить твердую четверку.