«Тоттенхэм» хочет получить за Кейна 100 миллионов евро и двух игроков «Реала» 

Лондонский «Тоттенхэм» озвучил мадридскому "Реалу" требования по трансферу своего ведущего форварда Харри Кейна.
Так, по сведениям испанской прессы, за 24-летнего нападающего «шпоры» желают получить 100 миллионов евро, а также полузащитника «сливочных» Иско и их вингера Гарета Бэйла, которых английский клуб оценил в 40 и 60 миллионов евро соответственно.
Однако такое предложение вряд ли устроит «Реал», так как он своих игроков в сумме оценивает в 170 миллионов евро.
Напомним, Рамон Кальдерон раскрыл трансферные планы «Реала» на лето.