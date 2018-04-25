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«Тоттенхэм» хочет получить за Кейна 100 миллионов евро и двух игроков «Реала»
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«Тоттенхэм» хочет получить за Кейна 100 миллионов евро и двух игроков «Реала» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Лондонский «Тоттенхэм» озвучил мадридскому "Реалу" требования по трансферу своего ведущего форварда Харри Кейна.
Так, по сведениям испанской прессы, за 24-летнего нападающего «шпоры» желают получить 100 миллионов евро, а также полузащитника «сливочных» Иско и их вингера Гарета Бэйла, которых английский клуб оценил в 40 и 60 миллионов евро соответственно.
Однако такое предложение вряд ли устроит «Реал», так как он своих игроков в сумме оценивает в 170 миллионов евро.
Напомним, Рамон Кальдерон раскрыл трансферные планы «Реала» на лето.
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