«Тоттенхэм» хочет получить за Кейна 100 миллионов евро и двух игроков «Реала»

Так, по сведениям испанской прессы, за 24-летнего нападающего «шпоры» желают получить 100 миллионов евро, а также полузащитника «сливочных» Иско и их вингера Гарета Бэйла , которых английский клуб оценил в 40 и 60 миллионов евро соответственно.

Однако такое предложение вряд ли устроит «Реал», так как он своих игроков в сумме оценивает в 170 миллионов евро.